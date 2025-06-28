السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

وكالة الهجرة الأمريكية: اعتقال 130 إيرانيا خلال الأسبوع الجاري

وكالة الهجرة الأمريكية،فيتو
وكالة الهجرة الأمريكية،فيتو

أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، اليوم السبت، أنهم اعتقلوا 130 إيرانيا هذا الأسبوع ،ونركز على بلدان خطرة مثل سوريا والصومال.

وشددت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية علي ضرورة التركيز على المشتبه بكونهم إرهابيين ومن عبروا الحدود في فترة الإدارة السابقة.

وأشارت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أنها تعمل على العثور على كل الخلايا النائمة قبل ارتكابها أي أعمال إرهابية.

 وقبل وقت سابق وفي سياق اخراقترحت المفوضية الأوروبية بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

دعم المؤسسات العامة السورية عبر الاستعانة بخبراء من داخل سوريا ومن دول أخرى

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، يهدف هذا التمويل الجديد إلى دعم المؤسسات العامة السورية عبر الاستعانة بخبراء من داخل سوريا ومن دول أخرى، بما يشمل أفراد الجالية السورية في الخارج.

وأوضح البيان أن التمويل يساعد فى تمكين المبادرات المجتمعية المحلية، من خلال دعم المشاريع القائمة على المشاركة المجتمعية في مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة كما يحقق إنعاش الاقتصادين الريفي والحضري من خلال دعم فرص العمل وسبل كسب الرزق في مختلف المجتمعات في أنحاء البلاد ويعزز التمويل العدالة الانتقالية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما من خلال دعم قضايا حقوق الإنسان وملف الأشخاص المفقودين.

 إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الرئيسية

وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الرئيسية، بالتعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها برنامج (Erasmus+) والميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، وذلك في إطار مساع لتعزيز التعاون والشراكة في المنطقة.

وخلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقرب من 2.5 مليار يورو لدعم العملية الانتقالية وجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا وفي المجتمعات المضيفة في كل من الأردن ولبنان والعراق وتركيا. 

كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعمها لعودة النازحين داخليًا واللاجئين السوريين إلى ديارهم.

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الاتحاد الاوروبي الصومال المفوضية الأوروبية إيران

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