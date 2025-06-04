الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة عبرية تكشف عن حلم حققته إسرائيل اليوم في سوريا

رئيس الشاباك الجديد
رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني، فيتو

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني أجرى جولة سرية في محيط العاصمة السورية دمشق.

 مرتفعات الجولان المحتل

ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط في جيش الاحتلال لصحيفة "إسرائيل اليوم" قوله: "نتجول في محيط دمشق على بعد 20 كم منها فقط، لقد كان هذا حلما قبل عدة أشهر".

وكانت مجموعة فلسطينية مسلحة قد أطلقت صاروخين أمس من منطقة درعا جنوب سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتل، وردت إسرائيل بقصف مدفعي على مواقع في سوريا.

وكثفت إسرائيل وجودها العسكري في مرتفعات الجولان، مضاعفة قواتها وتركيزها على الردع والبنية التحتية العسكرية.

شنت إسرائيل نحو 57 هجوما على الأراضي السورية

ومنذ بداية العام، شن الإحتلال الإسرائيلى نحو 57 هجوما على الأراضي السورية، معظمها غارات جوية، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري وحلفائه، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وتحمل إسرائيل حكومة الشرع مسئولية هذه الهجمات، بينما تنفي دمشق صحة بعض التقارير المتعلقة بالقصف الإسرائيلي.

محادثات مباشرة نادرة بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة

على الصعيد السياسي، شهدت الفترة الأخيرة محادثات مباشرة نادرة بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة، في محاولة لتخفيف التوترات، حيث جرت لقاءات في أذربيجان بحضور مسؤولين عسكريين من الطرفين، وفق ما زعمت تقارير إعلامية أمريكية.

كما يستعد المبعوث الأمريكي إلى سوريا لزيارة إسرائيل لمناقشة التطورات والتوترات بين تل أبيب وأنقرة، في سياق الأوضاع السورية.

وكان وزير الدفاع التركي يشار جولر أكد اليوم أن قوات بلاده لا تخطط للانسحاب حاليا من سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الشاباك العاصمة السورية دمشق الإدارة السورية الجديدة الشرع تل أبيب وأنقرة الاراضي السورية

مواد متعلقة

الاحتلال يجدد قصفه على محافظة درعا جنوب سوريا (فيديو)

كتائب محمد الضيف تتبنى الهجوم على إسرائيل من سوريا وبيان عاجل من حماس

إعلام سوري: جيش الاحتلال يشن هجوما على منطقة في درعا جنوب ‎سوريا

للمرة الأولى منذ تولى أحمد الشرع السلطة، إطلاق صاروخين من سوريا على الاحتلال (فيديو)

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي بالزي الرسمي قبل كأس العالم للأندية

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

امتحانات الثانوية العامة 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح المعاني الروحية في اتخاذ مقام سيدنا إبراهيم مصلى (فيديو)

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية