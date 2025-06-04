صحيفة عبرية تكشف عن حلم حققته إسرائيل اليوم في سوريا

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني أجرى جولة سرية في محيط العاصمة السورية دمشق.

مرتفعات الجولان المحتل

ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط في جيش الاحتلال لصحيفة "إسرائيل اليوم" قوله: "نتجول في محيط دمشق على بعد 20 كم منها فقط، لقد كان هذا حلما قبل عدة أشهر".

وكانت مجموعة فلسطينية مسلحة قد أطلقت صاروخين أمس من منطقة درعا جنوب سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتل، وردت إسرائيل بقصف مدفعي على مواقع في سوريا.

وكثفت إسرائيل وجودها العسكري في مرتفعات الجولان، مضاعفة قواتها وتركيزها على الردع والبنية التحتية العسكرية.

شنت إسرائيل نحو 57 هجوما على الأراضي السورية

ومنذ بداية العام، شن الإحتلال الإسرائيلى نحو 57 هجوما على الأراضي السورية، معظمها غارات جوية، مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري وحلفائه، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وتحمل إسرائيل حكومة الشرع مسئولية هذه الهجمات، بينما تنفي دمشق صحة بعض التقارير المتعلقة بالقصف الإسرائيلي.

محادثات مباشرة نادرة بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة

على الصعيد السياسي، شهدت الفترة الأخيرة محادثات مباشرة نادرة بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة، في محاولة لتخفيف التوترات، حيث جرت لقاءات في أذربيجان بحضور مسؤولين عسكريين من الطرفين، وفق ما زعمت تقارير إعلامية أمريكية.

كما يستعد المبعوث الأمريكي إلى سوريا لزيارة إسرائيل لمناقشة التطورات والتوترات بين تل أبيب وأنقرة، في سياق الأوضاع السورية.

وكان وزير الدفاع التركي يشار جولر أكد اليوم أن قوات بلاده لا تخطط للانسحاب حاليا من سوريا.

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