السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لا تقروا قانون المالك والمستأجر في ذكرى 30 يونيو!

مناقشة قانون الايجارات القديم يوم الإثنين القادم! الموافق 30 يونيو! إذا أقر القانون كما هو سيتحول إلي يوم بائس عند قطاع كبير من شعبنا.. وإذا تم تعديله تسبب في غضب قطاع من شعبنا وإن كانوا أقل كثيرا.. وإن نوقش دون إقرار وتم تأجيله لأي ظرف تسبب الأمر في تشتيت انتباه هؤلاء وأولئك بعيدا عن الاحتفال بذكري استرداد هذا البلد العظيم من أيدي عصاية مجرمة اختطفت السلطة منا جميعا بليل!


لماذا ذلك؟! ألا ينتبه أحد لأهمية التواريخ والمواقيت؟! ألا يوجد من يراجع ويرتب وينظم؟! وإن كان لا يوجد.. أفلا يوجد من يراقب ويصحح وينصح؟! لماذا نهدي أعداء هذا الوطن هدايا ثمينة؟! ونتبرع لهم بتبرعات مجانية يوظفونها في الأخير ضدنا جميعا؟! 

ألا يكفي مضمون القانون الذي لو تم إقراره كما هو سيشتت في أقل تقدير إنتباه ووعي ووجدان وطاقة وقوة وآمال ملايين المصريين سيبقون في بؤس انتظارا لمصيرهم الأسود بعد سنوات؟! ثم نضيف إلي المضمون توقيتا سيئا نحتاج إلي تذكره رمزا لوحدة المصريين وتماسكهم ووعيهم وقد تجلي ذلك كله -وقتها- وعلي أروع ما يكون!

   
كل شعوب العالم -يا سادة- تتنظر المناسبات الوطنية الكبري في بلادهم لمعرفة القرارات السعيدة التي تعود عليهم بالنفع وبالمصلحة التي تؤثر علي حياتهم ومعيشتهم إيجابيا طبعا، وتكون عندهم عنوانا ل البهجة!

 

بين الفنان أحمد بدير.. وداليا زيادة!

غرفة عمليات الرسول والهجرة!


فلا تجعلوه عندنا عنوانا للعكننة والقرف.. اتركوا اليوم وشأنه.. اتركوا المناسبة للناس.. ابحثوا عن يوم آخر.. إنه أسبوع واحد في العام أو أقل يمتد حتي الثالث من يوليو.. يذكرنا بواحد من أمجد أيام شعبنا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

٣٠ يونيو 30 يونيو المالك والمستاجر ذكرى 30 يونيو قانون الايجارات القديم قانون الايجارات وحدة المصريين فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

محمد رضا "فهلوي"!

إيران.. وعملية تصدير الحرب إلى الداخل الأمريكي!

ديمونة والكنيست إذن!

الساتياجراها الهندية لحماية المنشآت الإيرانية!

صواريخ الصباح والمساء!

الأكثر قراءة

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

إيجابية عينة تحليل المخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

أحمد مرتضى يكشف كواليس هامة بشأن انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

خدمات

المزيد

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شجرة الجوافة في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وتحقيق النجاح

الشيخ أحمد خليل: التمثيل وارتداء الأقنعة في فترة الخطوبة سبب الطلاق وتشريد الأبناء

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية