لا تقروا قانون المالك والمستأجر في ذكرى 30 يونيو!

مناقشة قانون الايجارات القديم يوم الإثنين القادم! الموافق 30 يونيو! إذا أقر القانون كما هو سيتحول إلي يوم بائس عند قطاع كبير من شعبنا.. وإذا تم تعديله تسبب في غضب قطاع من شعبنا وإن كانوا أقل كثيرا.. وإن نوقش دون إقرار وتم تأجيله لأي ظرف تسبب الأمر في تشتيت انتباه هؤلاء وأولئك بعيدا عن الاحتفال بذكري استرداد هذا البلد العظيم من أيدي عصاية مجرمة اختطفت السلطة منا جميعا بليل!



لماذا ذلك؟! ألا ينتبه أحد لأهمية التواريخ والمواقيت؟! ألا يوجد من يراجع ويرتب وينظم؟! وإن كان لا يوجد.. أفلا يوجد من يراقب ويصحح وينصح؟! لماذا نهدي أعداء هذا الوطن هدايا ثمينة؟! ونتبرع لهم بتبرعات مجانية يوظفونها في الأخير ضدنا جميعا؟!

ألا يكفي مضمون القانون الذي لو تم إقراره كما هو سيشتت في أقل تقدير إنتباه ووعي ووجدان وطاقة وقوة وآمال ملايين المصريين سيبقون في بؤس انتظارا لمصيرهم الأسود بعد سنوات؟! ثم نضيف إلي المضمون توقيتا سيئا نحتاج إلي تذكره رمزا لوحدة المصريين وتماسكهم ووعيهم وقد تجلي ذلك كله -وقتها- وعلي أروع ما يكون!



كل شعوب العالم -يا سادة- تتنظر المناسبات الوطنية الكبري في بلادهم لمعرفة القرارات السعيدة التي تعود عليهم بالنفع وبالمصلحة التي تؤثر علي حياتهم ومعيشتهم إيجابيا طبعا، وتكون عندهم عنوانا ل البهجة!



فلا تجعلوه عندنا عنوانا للعكننة والقرف.. اتركوا اليوم وشأنه.. اتركوا المناسبة للناس.. ابحثوا عن يوم آخر.. إنه أسبوع واحد في العام أو أقل يمتد حتي الثالث من يوليو.. يذكرنا بواحد من أمجد أيام شعبنا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.