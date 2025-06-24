الثلاثاء 24 يونيو 2025
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اقتصاد

تعرف على الإغراق واضراره على الصناعة المحلية وفوائد الحماية منه (إنفوجراف)

د.يمنى الشبراوي رئيس
د.يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية بالاستثمار،فيتو

أعدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إنفوجراف عن  تعريف الإغراق وفوائد الحماية منه. 

 وأوضحت د.يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ان الإغراق هو بيع سلعة بسعر تصدير اقل من سعر بيعها في الدولة المصدرة، وفرق الأسعار يسمى إغراق وتتضرر منه الصناعة المحلية.

 

ونستعرض من خلال السطور التالية ما هو الإغراق وفوائد الحماية من الإغراق.  

 

 

 فوائد الحماية من الإغراق 

 

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