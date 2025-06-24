تعرف على الإغراق واضراره على الصناعة المحلية وفوائد الحماية منه (إنفوجراف)

أعدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إنفوجراف عن تعريف الإغراق وفوائد الحماية منه.

وأوضحت د.يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ان الإغراق هو بيع سلعة بسعر تصدير اقل من سعر بيعها في الدولة المصدرة، وفرق الأسعار يسمى إغراق وتتضرر منه الصناعة المحلية.

ونستعرض من خلال السطور التالية ما هو الإغراق وفوائد الحماية من الإغراق.

فوائد الحماية من الإغراق

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