الأربعاء 07 مايو 2025
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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 101 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 101، الصادر في 7 مايو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومحافظة المنوفية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرارات وزارة العدل، بشأن تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة، من 12/4/2025، حتى 11/10/2025، وإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان بالجيزة.

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن إبعاد يمني خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. والأذن لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. والأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية المصرية وعدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-قرار محافظة المنوفية بالإستيلاء المؤقت على كامل أرض ومبانى مدرسة كفر السكرية االبتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.


-قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.


 

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