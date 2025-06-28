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رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26، الصادر في 28 يونيو 2025، 3 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، لإقامة مشروعات خدمية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1744 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع على محمد حسن العريان، بمساحة 950 متر مربع  زمام قرية نزلة الزاوية ناحية قرية هلية التابعة للوحدة المحلية، لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح منطقة بنى سويف الأزهرية لإقامة معهد دينى ابتدائى.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 1745 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200 متر ضمن حى الطيارة زمام مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويًا، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد.

- وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1746 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6485 متر ضمن منطقة شارع 6 أكتوبر زمام مدينة موط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوفيق أوضاع مدرسة موط الرسمية للغات المقامة عليها.  

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3 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء أملاك الدولة الخاصة الهيئة القومية للبريد محافظة الوادى الجديد

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