رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 تابع (أ)، الصادر في 12 يونية 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن بالموافقة على تحويل فصول الزراعة للبنات في القاهرة بجامعة الأزهر لكلية مستقلة، وتحديد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وتحويل 166 مركز شباب لمراكز تنمية.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2028 لسنة 2025، بالموافقة على تحويل فصول الزراعة للبنات بالقاهرة، التابعة لكلية الزراعة بنين بالقاهرة، جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم "كلية الزراعة للبنات بالقاهرة" جامعة الأزهر.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2029 لسنة 2025، بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحى، أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2030 لسنة 2025، بشأن الموافقة على تحويل 166 مركز للشباب في عدد من المحافظات إلى مراكز تنمية شبابية، وفقًا لحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية.

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