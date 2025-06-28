البردقوش لجمال البشرة والشعر وتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج

فوائد البردقوش، يُعدّ البردقوش من الأعشاب العطرية المعروفة منذ القدم، والتي كانت تُستخدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض الجسدية والنفسية.





ينتمي البردقوش إلى عائلة النعناع، ويتميز برائحته الزكية ومذاقه المعتدل. وقد استخدمه الفراعنة والإغريق والرومان في الطبخ والعلاج، كما ذكره ابن سينا في كتبه الطبية باعتباره عشبةً نافعة للصحة العامة.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن البردقوش هو كنز طبيعي من الأعشاب الطبية التي تقدم فوائد عظيمة للجسم والعقل، ويُعتبر البردقوش خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن وسيلة طبيعية للعناية بصحته.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم الفوائد الصحية، والنفسية، والجمالية للبردقوش، وتبيّن كيف يمكن إدخاله في الروتين اليومي بطريقة آمنة وفعالة.



القيمة الغذائية للبردقوش



يحتوي البردقوش على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي تجعله مفيدًا للصحة، من بينها:

مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات

فيتامينات مثل فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين K

معادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، والمنغنيز

زيوت طيّارة تحتوي على مركبات مفيدة مثل الثيمول والكافور.

فوائد البردقوش للصحة

الفوائد الصحية للبردقوش



1. تنظيم الهرمونات الأنثوية

يُعدّ البردقوش من الأعشاب المفيدة جدًا للنساء، إذ يساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، كما يعزز من توازن الهرمونات الأنثوية، ما يجعله مفيدًا في حالات تكيس المبايض واضطرابات الطمث. وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يُحفّز إفراز البرولاكتين، مما يُفيد النساء المرضعات.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد شاي البردقوش على تهدئة المعدة والتقليل من الغازات والانتفاخ، كما يعزز إفراز العصارات الهضمية، ما يساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

3. خفض ضغط الدم وتنظيم القلب

يُعتقد أن البردقوش يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع من خلال توسيع الأوعية الدموية وتقليل التوتر، كما يحتوي على مركبات تساعد في تنظيم ضربات القلب والوقاية من تصلب الشرايين.

4. تعزيز جهاز المناعة

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين C، يساهم البردقوش في تقوية جهاز المناعة، والحد من الالتهابات، ومقاومة العدوى، خاصةً التهابات الجهاز التنفسي مثل الزكام والأنفلونزا.

5. تخفيف الآلام والالتهابات

يعمل البردقوش كمسكّن طبيعي بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، وهو مفيد في حالات الصداع، وآلام العضلات، وآلام المفاصل، وحتى في حالات الدورة الشهرية المؤلمة.

6. مضاد للبكتيريا والفطريات

يحتوي البردقوش على زيوت طيّارة لها خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مناسبًا لاستخدامه في علاج الجروح السطحية أو التهابات الجلد الخفيفة.

الفوائد النفسية والعصبية للبردقوش



يُستخدم البردقوش كعلاج طبيعي للتوتر والقلق، حيث يساعد استنشاقه أو شربه كمشروب دافئ في تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.

يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، ما يجعله مفيدًا.

في حالات الاكتئاب الخفيف أو الأرق.

يمكن أن يُستخدم كمشروب مسائي يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ، خاصة إذا تم خلطه مع أعشاب أخرى مثل النعناع أو البابونج.

الفوائد الجمالية للبردقوش

فوائد البردقوش للبشرة:

1. تنقية البشرة من السموم

البردقوش يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في طرد السموم من الجلد، مما يقلل من مظهر البثور والرؤوس السوداء ويجعل البشرة أكثر صفاءً.

2. مقاومة التجاعيد وعلامات التقدم في السن

بفضل محتواه من فيتامين A ومضادات الأكسدة، يعمل البردقوش على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويحفز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة وشبابًا.

3. علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية

يمتلك البردقوش خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا في مقاومة حب الشباب والالتهابات الجلدية الناتجة عن تراكم البكتيريا في المسام.

4. تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يمكن لماء البردقوش أو زيته أن يساعد في تقليل البقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو آثار الحبوب، ويعمل على توحيد لون البشرة بمرور الوقت.

5. تهدئة تهيج البشرة

يعد مثاليًا للبشرة الحساسة أو المتهيجة، إذ يهدئ الاحمرار والحكة الناتجة عن الحساسية أو الجفاف، خاصة عند استخدامه في كمادات أو مع ماء الورد.

طرق استخدام البردقوش للبشرة:

تونر طبيعي:

انقعي ملعقة من أوراق البردقوش في كوب ماء مغلي، ثم صفيه واتركيه ليبرد. استخدميه كتونر بقطنة على بشرة نظيفة.

ماسك مهدئ:

اخلطي مسحوق البردقوش المجفف مع الزبادي والعسل وضعيه على البشرة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بماء فاتر.

بخار للوجه:

ضعي أوراق البردقوش في ماء مغلي وعرّضي وجهك للبخار لتنقية المسام وعلاج البثور.

فوائد البردقوش للشعر:

1. تقوية بصيلات الشعر

يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز من تغذية بصيلات الشعر ويزيد من قوتها، وبالتالي يقلل من التساقط ويزيد كثافة الشعر.

2. تنظيف فروة الرأس

البردقوش له خصائص مطهّرة تقضي على البكتيريا والفطريات في فروة الرأس، وهو مثالي لمن يعاني من الحكة، القشرة أو التهاب الجلد الدهني.

3. تحفيز نمو الشعر

بفضل تحسينه للدورة الدموية وتغذية الجذور، يساهم البردقوش في تحفيز نمو الشعر الطبيعي ويزيد من طوله بمرور الوقت.

4. تنعيم الشعر وترطيبه

إذا تم استخدامه كغسول نهائي بعد الشامبو، يساعد على تنعيم الشعر وتقليل الهيشان خاصة عند إضافة قطرات من زيت البردقوش إلى الزيت المفضل لك.

5. موازنة الزيوت في الفروة

البردقوش مناسب للفروة الدهنية؛ لأنه يوازن إفراز الزهم (الزيوت الطبيعية)، ويقلل من مظهر الشعر الملبد أو غير النظيف بسرعة.

طرق استخدام البردقوش للشعر:

مغلي البردقوش كغسول للشعر:

اغلي أوراق البردقوش واتركيها تبرد، ثم استخدمي الماء الناتج كغسول بعد غسل الشعر بالشامبو.

زيت البردقوش لفروة الرأس:

اخلطي بضع قطرات من زيت البردقوش مع زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو جوز الهند، ودلكي به فروة الرأس مرة أسبوعيًا.

ماسك البردقوش والزبادي:

اخلطي مسحوق البردقوش مع الزبادي والعسل، وضعيه على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة قبل الغسيل لتغذية الشعر وزيادة لمعانه.

طرق استخدام البردقوش



شاي البردقوش

تُضاف ملعقة صغيرة من أوراق البردقوش المجففة إلى كوب ماء مغلي، ويُغطى لمدة 10 دقائق، ثم يُشرب. يمكن تناوله مرة إلى مرتين يوميًا.

زيت البردقوش

يُستخدم موضعيًا بعد تخفيفه بزيت حامل (مثل زيت الزيتون أو جوز الهند) لتدليك المفاصل أو العضلات.

الاستنشاق

يمكن غلي أوراق البردقوش واستنشاق البخار لتهدئة الأعصاب أو تخفيف أعراض الزكام.

البردقوش للشعر

أضرار الإفراط في استخدام البردقوش



واضافت الدكتورة مها، أنه رغم أن البردقوش يُعتبر من الأعشاب الآمنة والمفيدة عند استخدامه بشكل معتدل، إلا أن له بعض الأضرار أو الآثار الجانبية المحتملة، خاصة إذا تم استخدامه بكميات كبيرة أو لفترات طويلة، أو من قبل فئات معينة.

إليك أهم الأضرار التي يجب الانتباه لها:

1. انخفاض ضغط الدم

البردقوش يساعد على خفض ضغط الدم، وهو أمر مفيد لمن يعانون من ارتفاع الضغط، لكنه قد يُسبب هبوطًا حادًا في الضغط عند الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أصلًا.

يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام في هذه الحالة.

2. الحمل

يفضل تجنب تناول البردقوش أثناء الحمل، خاصة في الشهور الأولى، لأنه قد يسبب تقلصات في الرحم أو يحفّز الدورة الشهرية مما يشكل خطرًا على الحمل.

لا توجد دراسات كافية تؤكد أمانه للحوامل، لذا يُفضَّل تجنبه تمامًا خلال الحمل.

3. الحساسية

بعض الأشخاص قد يعانون من تحسس جلدي أو تنفسي عند ملامسة البردقوش أو استنشاقه، خاصة من لديهم حساسية تجاه الأعشاب من نفس العائلة مثل النعناع أو الريحان.

يجب دائمًا إجراء اختبار بسيط على الجلد قبل استخدام زيته موضعيًا.

4. التفاعل مع الأدوية

قد يتفاعل البردقوش مع بعض أنواع الأدوية، مثل:

مضادات التجلط (مثل الأسبرين والوارفارين)، حيث قد يزيد من خطر النزيف.

أدوية خفض السكر في الدم، لأنه يخفض السكر أيضًا، مما قد يسبب هبوطًا حادًا.

أدوية خفض الضغط، مما قد يؤدي لهبوط ضغط خطير.

إذا كنت تتناولين أدوية بشكل منتظم، استشيري الطبيب قبل استخدام البردقوش كمكمل يومي.

5. الاستخدام المفرط

الإفراط في شرب شاي البردقوش (أكثر من 2 كوب يوميًا لفترات طويلة) قد يؤدي إلى:

اضطرابات في الجهاز الهضمي (مثل الغثيان أو المغص).

اضطراب في التوازن الهرموني.

خمول أو نعاس زائد.

6. الجراحة

بما أن البردقوش قد يُبطئ تخثر الدم، يُنصح بالتوقف عن استخدامه قبل أسبوعين على الأقل من موعد أي عملية جراحية لتفادي خطر النزيف.

كيف تستخدميه بأمان؟

شاي البردقوش: كوب واحد يوميًا أو كل يومين يكفي للحصول على الفوائد دون أضرار.

زيت البردقوش: يُستخدم موضعيًا بخلطه دائمًا مع زيت ناقل وعدم وضعه على الجلد مباشرة.

عدم استخدامه لفترات طويلة متواصلة بدون توقف (يفضل التوقف أسبوعًا كل شهر أو شهرين).



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