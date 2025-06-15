الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

الدولار
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر صرف الدولار، أمام الجنيه فى البنوك الرئيسية ختام حركة التعاملات، حيث ارتفع سعر الدولار بشكل كبير فى بداية التعاملات، ومن ثم تراجع بنحو 8 قروش منتصف التعاملات ليسجل  السعر الآن حوالى  50.56 جنيها للشراء و50.66 جنيها للبيع، وذلك حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

سعر الدولار أمام الجنيه

 ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  

- 50.55 جنيه للشراء.
- 50.69 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-50.56 جنيه للشراء.
-50.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-50.56 جنيه للشراء.
-50.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-50.56 جنيه للشراء.
-50.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-50.56 جنيه للشراء.
-50.66 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-50.56 جنيه للشراء.
-50.66 جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

 

 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار امام الجنيه الدولار امام الجنيه الدولار اليوم في بنك مصر الدولار اليوم الدولار المركزي المصري سعر الدولار اليوم في البنك سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنك المركزي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم في بنك قطر سعر صرف الدولار صرف الدولار أمام الجنيه مؤشر الدولار مؤشر

مواد متعلقة

الجنيه الذهب يتوج عرش الملاذات الآمنة مع تصاعد توترات المنطقة

في اليوم الثالث للحرب الإيرانية الإسرائيلية، تعرف على أسعار الفضة

الدولار يتذبذب عالميا والأسواق تترقب بحذر

الحرب الإسرائيلية الإيرانية تشعل سوق الذهب، وجولدمان ساكس يكشف مفاجآت فى التوقعات

الحرب الايرانية الاسرائيلية تضرب البورصة المصرية، وخبير يوجه أهم النصائح للمستثمرين

بعد اشتعال الدولار في البنوك، تعرف على آخر تطورات الأسعار خلال التعاملات

ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في المركزي المصري

في ثالث أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، أسعار سبائك الذهب تواصل الارتفاع

الأكثر قراءة

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.5 %

استعان بالقرآن للتنبؤ بنهاية إسرائيل، توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين ويكشف حقيقة نتنياهو

اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم جلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية تسقط في شمال ووسط إسرائيل

رويترز: مقتل 14 عالما نوويا إيرانيا بعضهم بتفجير سيارات ملغومة

مجلس النواب يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفاع سعر خام القصدير ليسجل 32 ألفا للطن

المزيد

انفوجراف

مجلس النواب يرفض العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بسوء فهم في العلاقات الشخصية

موعد عاشوراء 2025 وفضائل هذا اليوم

"الأزهر العالمي للفتوى": توقير الكبار دليل على حسن الإسلام والخلق

المزيد
الجريدة الرسمية