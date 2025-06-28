السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أدنى من 50 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

الدولار
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه ، ترصد “ فيتو ” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر الدولار أمام الجنيه  اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025. 

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية. 

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى 

-49.83 جنيها للشراء.
49.97 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.85 جنيها للشراء.
49.95 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-49.85 جنيها للشراء.
-49.95 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-49.85 جنيها للشراء.
-49.95 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-49.85 جنيها للشراء.
-49.95 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-49.85 جنيها للشراء.
-49.95 جنيها للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.
الدولار 
الدولار، فيتو 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار فى البنوك المصرية الدولار اليوم في بنك مصر الدولار اليوم الدولار الدولار فى البنوك الدولار امام الجنيه سعر الدولار اليوم في البنك سعر الدولار اليوم في بنك سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم في بنك قطر سعر الدولار امام الجنيه سعر الدولار اليوم في بنك مصر صرف الدولار أمام الجنيه سعر الدولار فى البنوك المصرية

مواد متعلقة

سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة 27 يونيو 2025

سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)

هبوط كبير بأسعار الذهب فى الصاغة، والجرام يفقد 100 جنيه بحركة تعاملات اليوم

800 جنيه تراجعا في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

4015 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية "آخر تحديث"

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك

تراجع جديد، سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025

مفكرش يتحرك، إكرامي يشن هجومًا على الشناوي بعد خروج الأهلي من مونديال الأندية (فيديو)

قرار جمهوري بالموافقة على قرض إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي - بلبيس بقيمة 35 مليون يورو

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفلفل وارتفاع مفاجئ للبامية

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع جديد في التفاح البلدي والمشمش يسجل 80 جنيها

أخبار مصر: مشهد وقصتان تهز مصر بحادث المنوفية، ترامب يحدد نهاية حرب غزة، الثانوية العامة تنهي حياة طالبين بالدقهلية

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 28 يونيو 2025

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بطول العمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية