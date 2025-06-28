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خارج الحدود

نائب رئيس البرلمان الإيراني: مدير الوكالة الذرية "كاذب" وإسرائيل تلقت ضربة مروعة

النووي الإيراني
النووي الإيراني

اتهم نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بالكذب، مشيرًا إلى أن "جروسي سيُحاسَب بالتأكيد على هذا التصرف"، دون أن يوضح طبيعة المزاعم أو توقيت المحاسبة المتوقعة.

وأضاف نيكزاد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن إسرائيل – بدعم من الولايات المتحدة – قامت بخطوات "خاطئة"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن تل أبيب "تلقت ضربة مروعة" نتيجة تصرفاتها، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نوعية هذه الضربة أو الجهة التي نفذتها.

رئيس السلطة القضائية في إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرب معلوماتنا ولم تعد محل ثقة

واتهم رئيس السلطة القضائية في إيران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أن الوكالة لم تعد جهة يُمكن الوثوق بها.

وقال المسؤول الإيراني إن بلاده لن تتعاون مع الوكالة بنفس المستوى السابق، في ظل ما وصفه بانتهاك للشفافية والسرية المفترضة في العلاقة بين الطرفين، مؤكدًا أن طهران ستعيد النظر في شكل تعاونها المستقبلي مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

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إيران نائب رئيس البرلمان الإيراني البرلمان الإيراني كاذب إسرائيل
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