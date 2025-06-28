بالميراس وبوتافوجو في قمة برازيلية بافتتاح ثمن نهائي مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية، اليوم السبت، لمتابعة المواجهة البرازيلية المثيرة بين بالميراس وبوتافوجو، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا، بافتتاح منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات في ثمن نهائي مونديال الأندية.

مواجهة الليلة بين بالميراس ضد بوتافوجو ليست جديدة، فقد شهدت السنوات الأخيرة صراعًا محتدمًا بينهما في الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

ويدخل بالميراس مباراة اليوم في مونديال الأندية 2025 بعدما تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على الأهلي والتعادل مع إنتر ميامي وبورتو، بينما تأهل بوتافوجو كوصيف للمجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان، بعد أن حقق الفوز على الفريق الفرنسي وسياتل ساوندرز، بينما خسر من أتلتيكو مدريد.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور الـ 16 مونديال الأندية

بالميراس × بوتافوجو - السبت 28 يونيو (7 مساء)

بنفيكا × تشيلسي - السبت 28 يونيو (11 مساء)

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي - الأحد 29 يونيو (7 مساء)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (11 مساء)

إنتر × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

وقد تشهد مباريات ربع النهائي تكرار لنهائيات أوروبية، فيقع باريس سان جيرمان في طريق بايرن ميونيخ حال مرورهما من ثمن النهائي، وهو تكرار لنهائي 2020.

كما قد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

الطريق إلى نهائي كأس العالم للأندية

فى ربع النهائى يلتقى الفائز من بالميراس ضد بوتافوجو مع الفائز من بنفيكا ضد تشيلسي.

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

وجاء الطريق الآخر إلي نهائي مونديال الأندية كالتالي:

في ربع النهائي يلتقي الفائز من باريس سان جيرمان × إنتر ميامي مع الفائز من فلامنجو × بايرن ميونيخ

في ربع النهائي يلتقي الفائز من بروسيا دورتموند × مونتيري مع الفائز من ريال مدريد × يوفنتوس

أما نصف النهائي يلتقي الفريقان المتأهلان وجهًا لوجه.

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