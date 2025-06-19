بمشاركة السعودية، تحديد أول المتأهلين لربع نهائي الكأس الذهبية 2025

الكأس الذهبية 2025، تأهل منتخبا المكسيك وكوستاريكا رسميا لدور الثمانية في بطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

وتغلب المنتخب المكسيكي 2 /0 على سورينام، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا.

وتقمص سيزار مونتيس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي المنتخب المكسيكي في الدقيقتين 57 و63 على الترتيب.

وارتفع رصيد منتخب المكسيك إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، حيث يتفوق بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه منتخب كوستاريكا، المتساوي معه في ذات الرصيد، الذي رافقه للأدوار الإقصائية في البطولة، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب جمهورية الدومينيكان في وقت سابق بنفس الجولة.

في المقابل، بقي منتخبا جمهورية الدومينيكيان وسورينام بلا نقاط، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ليودعا البطولة رسميا.

وأصبحت مباراة المكسيك وكوستاريكا في الجولة الأخيرة، مواجهة من أجل تحديد متصدر ووصيف المجموعة، بعدما حجزا مقعديهما في مرحلة خروج المغلوب.

ووفقا للائحة المسابقة، يلتقي متصدر تلك المجموعة في دور الثمانية مع وصيف المجموعة الرابعة، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وهايتي وترينداد وتوباجو.

في المقابل، يلعب وصيف المجموعة الأولى، مع متصدر ترتيب المجموعة الرابعة في الدور المقبل. يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وفقا للائحة البطولة.

مجموعات الكأس الذهبية 2025

وكانت قرعة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، التي تقام في كندا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي ضمت منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، وهايتي، وترينداد وتوباجو.



بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان، وفي الثانية جاءت كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو.



كما أوقعت القرعة منتخبات بنما وجامايكا وجواتيمالا وغوادلوب ضمن المجموعة الثالثة.

وتقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبًا في 11 مدينة أمريكية وكندية، بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.

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