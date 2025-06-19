الخميس 19 يونيو 2025
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رياضة

تاريخ مواجهات السعودية وأمريكا قبل صدام الكأس الذهبية

منتخب السعودية
منتخب السعودية

الكأس الذهبية 2025، يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأمريكي، فجر غد الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكأس الذهبية "كونكاكاف" 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل "الأخضر" هذه المواجهة متسلحا بفوز مهم على منتخب هايتي بهدف دون مقابل، في مستهل مشواره بالبطولة، ويمنح نفسه دفعة معنوية كبيرة قبل الاصطدام بصاحب الأرض والجمهور.


 المواجهة المرتقبة ليست الأولى بين المنتخبين السعودي والأمريكي، فقد سبق وأن لعبا من قبل في عدة مناسبات.

 

 تاريخ مواجهات السعودية وأمريكا 


تقابل المنتخبان في 7 مناسبات، حقق خلالها منتخب السعودية الفوز في مباراتين، بينما انتصر المنتخب الأمريكي في 3 لقاءات، وحسم التعادل مواجهتين.

وسجل "الأخضر" خلال هذه اللقاءات 8 أهداف، في حين استقبلت شباكه 9 أهداف.

ويعد سامي الجابر هو هداف هذه المواجهات برصيد هدفين، فيما يُعد فؤاد أنور أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات المنتخبين، بواقع 5 لقاءات لعب خلالها 450 دقيقة.

وبدأت أولى مواجهات المنتخبين في كأس القارات عام 1992، حين حقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة على أرضه بالرياض.

وبعد أشهر قليلة، رد المنتخب الأمريكي بانتصار بثنائية نظيفة في مباراة ودية أُقيمت أيضًا في الرياض.

وفي مايو 1994، وقبل انطلاق كأس العالم بأيام، تعادل الفريقان سلبيًا في مباراة ودية تحضيرية، ثم عاد "الأخضر" ليفرض تفوقه في أكتوبر من العام نفسه بفوز 2-1 خلال لقاء ودي أقيم في أمريكا.

وفي أكتوبر 1995، انتقم المنتخب الأمريكي بفوز مثير 4-3، قبل أن يُكرر انتصاره في كأس القارات 1999 بثنائية نظيفة، بينما انتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين في سبتمبر 2022 بالتعادل السلبي، خلال مباراة ودية استعدادًا لمونديال قطر.

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