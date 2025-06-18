الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

الكأس الذهبية، أمريكا تسيطر على التشكيل المثالي للجولة الأولى

الكأس الذهبية
الكأس الذهبية

الكأس الذهبية، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية 2025، والتي شهدت العديد من النتائج المثيرة.

وشهدت البطولة الظهور الأول للمنتخب السعودي عبر التاريخ، حيث تمكن من تحقيق الفوز على هايتي، بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

واحتل "الأخضر" وصافة الترتيب، بالتساوي مع أمريكا صاحبة الأرض والجمهور والتي تحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف، بعد الانتصار على ترينداد وتوباجو (5-0).


وكشف موقع "سوفا سكور" العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى والتي شهدت، تواجد اثنين من لاعبي المنتخب السعودي، حيث ظهر نواف العقيدي في حراسة المرمى بتقييم 7.6 درجة من 10، بالإضافة إلى قلب الدفاع عبدالإله العمري بواقع (7.7).

وسيطر المنتخب الأمريكي على التشكيلة المثالية، بتواجد 4 لاعبين وهم مالك تيلمان وماكسيميليان أرفستين وجاك ماك جلين ودييجو لونا، فيما تواجد لاعبين من المكسيك ومثلهما من كندا ولاعب واحد من كوستاريكا.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أمريكا، فجر الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

مجموعات الكأس الذهبية 2025

وكانت قرعة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، التي تقام في كندا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي ضمت منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، وهايتي، وترينداد وتوباجو.


بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان، وفي الثانية جاءت كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو.


كما أوقعت القرعة منتخبات بنما وجامايكا وجواتيمالا وغوادلوب ضمن المجموعة الثالثة.

وتقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبًا في 11 مدينة أمريكية وكندية، بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.

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