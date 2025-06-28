الكأس الذهبية، موعد مباراة السعودية والمكسيك في ربع النهائي والقناة الناقلة

يستعد منتخب السعودية لمواجهة المكسيك في دور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025، والتي تقام حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والتي ينظمها اتحاد الكونكاكاف.

ويواجه الفائز من مباراة السعودية والمكسيك الفائز من مباراة بنما والهندوراس والتي تقام في نفس اليوم وتستمر منافسات البطولة حتى 6 يوليو 2025.

موعد مباراة السعودية والمكسيك

تقام مباراة السعودية ضد المكسيك في ربع نهائي الكأس الذهبية فجر غد الأحد الموافق 29 يونيو 2025 في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على ملعب ستيْت فارم بمدينة لينديل في ولاية أريزونا.

القناة الناقلة لمباراة السعودية أمام المكسيك

وتبث مباراة السعودية والمكسيك مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية، التي تنقل جميع مباريات المنتخب في البطولة.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لمنتخب السعودية في الكأس الذهبية، بعد تلقيه دعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ويطمح من خلالها إلى ترك بصمة قوية والتقدم نحو الأدوار النهائية.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وكان منتخب السعودية قد تأهل لهذا الدور بعد أن تعادل مع منتخب ترينيداد وتوباجو بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليحصد أربع نقاط وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، خلف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي تصدر المجموعة بتسع نقاط.

وتشير الأرقام إلى تفوق نسبي لمنتخب المكسيك في الجوانب الهجومية والدفاعية خلال دور المجموعات، حيث حقق فوزين وتعادلًا فيما حقق منتخب السعودية فوزًا وتعادلًا وخسارة.

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