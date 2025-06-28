بعد إطلاق الموسم الثالث رسميا، حقيقة إعادة إنتاج نسخة أمريكية من مسلسل “Squid game”

أطلق رسميًّا أمس الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" على منصة نتفليكس، حاملًا معه مفاجأة مدوية لم يتوقعها الجمهور، حيث شهدت اللحظات الأخيرة من الموسم ظهورًا خاصًّا للممثلة العالمية كيت بلانشيت، في خطوة تشير بوضوح إلى مستقبل السلسلة.

النسخة الأمريكية من مسلسل لعبة الحبار

وينتقل المشهد الأخير من أحداث كوريا الجنوبية إلى لوس أنجلوس، حيث تظهر بلانشيت بشخصية غامضة، وقد أُشير إلى دورها ببساطة على أنه "ظهور خاص" دون الكشف عن تفاصيل إضافية، ولكن يتجاوز ظهور بلانشيت كونه مجرد لمسة ترفيهية للمتابعين، فهو يهدف بوضوح إلى تمهيد الطريق لمشروع ضخم قادم، حيث أعتبر العديد هذا المشهد بمثابة تحول سردي ذكي، يمهد لفيلم ديفيد فينشر المنتظر "لعبة الحبار: أمريكا"، الذي يجري العمل عليه حاليًّا بالتعاون مع نتفليكس.

كيت بلانشيت بالحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة الحبار، فيتو

كيت بلانشيت بالحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة الحبار، فيتو

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ليس إعادة إنتاج للمسلسل الأصلي، بل هو عمل فرعي (Spin-off) سيتعمق في الأساطير والخلفيات التي بُنيت في الأجزاء السابقة من "لعبة الحبار"، ويتولى دينيس كيلي، مؤلف مسلسل "يوتوبيا" الشهير، مهام الكتابة لهذا المشروع الجديد، بينما لم يُعرف بعد ما إذا كان فينشر سيتولى كتابة جميع الحلقات بنفسه.

ووفقًا لما نشره موقع "What’s On Netflix"، يخطط ديفيد فينشر، الذي تربطه علاقة وثيقة بأعمال نتفليكس الأصلية، لتصوير مسلسل "لعبة الحبار: أمريكا" في لوس أنجلوس بحلول ديسمبر 2025، ومن المرجح أن يقوم فينشر بتصوير "مغامرات كليف بوث" خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من نفس العام، مما يعني أنه لن يكون هناك متسع كبير من الوقت بين العملين.

ويُذكر أن فينشر يمتلك عقدًا حصريًا متعدد السنوات مع نتفليكس، والذي تم تمديده مؤخرًا لثلاث سنوات إضافية، وقد أظهر المخرج اهتمامًا كبيرًا بمنصة البث المباشر على مدار ما يقرب من 12 عامًا، حيث قدم لها أعمالًا بارزة مثل مسلسلات "House of Cards" و"Mindhunter" و"Love, Death + Robots"، بالإضافة إلى أفلام "Mank" و"The Killer".

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