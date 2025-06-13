"Squid Game 3" يثير ترقب الجمهور بملصق جديد

تترقب جماهير مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game)، الذي أبدعه المخرج هوانج دونج هيوك (Hwang Dong-Hyuk)، بشغف كبير إطلاق الجزء الثالث من السلسلة المنتظرة، ويأتي هذا الترقب بعد أن انتهى الموسم الثاني بنهاية مشوقة ومفتوحة، تركت المشاهدين في حالة من التشويق.

وفاجأ صناع العمل الجمهور بالكشف عن تفاصيل مهمة في الحبكة من خلال ملصق جديد ومثير، حيث نشر الحساب الرسمي لـ Netflix على وسائل التواصل الاجتماعي ملصق الموسم الثالث من "لعبة الحبار"، والذي يظهر فيه الممثلان لي جونج جاي (Lee Jung Jae) ولي بيونج هون (Lee Byung Hun)، وجاء التعليق المصاحب للملصق ليزيد من حماس الجمهور، حيث أشار إلى مواجهة وشيكة ومكثفة بين شخصية سيونج جي هون (Seong Gi-Hun) والرجل الأمامي (Front Man).

نص التعليق على الملصق: "أقنعة، لهذه المواجهة، شاهدوا الموسم الثالث من لعبة الحبار، يبدأ عرضه في 27 يونيو، فقط على Netflix."

يُظهر الملصق وجهي سيونج جي هون والرجل الأمامي مقسومين إلى نصفين، وكلاهما يعبر عن انفعالات قوية، مما يلمح إلى مواجهة درامية وحاسمة بين الشخصيتين المضطربتين. وفي الخلفية، يظهر الخزان المميز على شكل خنزير، المكدس بأموال الجائزة، مما يثير التكهنات بأن جي هون قد تمكن من الفوز بجميع الألعاب في هذا الموسم أيضًا.

ويُتوقع أن يكون الموسم الثالث من "لعبة الحبار" أكثر قتامة ووحشية من الموسم الثاني، ومن المتوقع أن يتضمن المسلسل ألعابًا جديدة ومثيرة، بالإضافة إلى مواجهات مع العديد من الوجوه المألوفة.

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