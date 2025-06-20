Squid Game 3 يكشف عن ملصق ختامي لمواجهة نهائية مرتقبة

كشف مسلسل "لعبة الحبار 3" (Squid Game 3)، العمل الدرامي الشهير على منصة نتفليكس، عن ملصق خاص بالموسم الأخير، يوم الجمعة الموافق 20 يونيو بتوقيت كوريا الجنوبية، في إشارة واضحة إلى المواجهة الحاسمة.

يكمل هذا الموسم المنتظر الملحمة المشوقة للشخصيات الرئيسية: سونغ جي هون (لي جونغ جاي)، الذي يعود إلى المنافسة المميتة بدافع مهمة شخصية عميقة، و"الرجل الأمامي" (لي بيونغ هون)، الذي أخفى هويته وتسلل إلى اللعبة، بالإضافة إلى مجموعة من المتسابقين الناجين الذين يواجهون الفصل الأخير من هذه اللعبة الوحشية.

ويُذكّر الملصق الجديد، بتصميمه البصري، بالملصقات الترويجية للموسمين الأول والثاني، حيث يُقسم فرق اللعبة بوضوح إلى جانبين متقابلين. يظهر اللاعبون الناجون، مرتدين بدلاتهم الرياضية الخضراء المميزة، في مواجهة مباشرة مع "الرجل الأمامي" وجيشه من الحراس بالزي الوردي.

وتبرز شخصية جي هون بشكل لافت، كونه اللاعب الوحيد الذي يرتدي بدلة رسمية، مما يثير تساؤلات حول قدرته على النجاة والوصول إلى المباراة النهائية في هذا الموسم الختامي أيضًا، وفي المقابل عاد الرجل الأمامي، الذي شارك في الموسم الثاني كمتسابق باسم مستعار "يونغ إيل"، ليقف في الجانب الآخر بصفته قائد الحراس، الأمر الذي ينذر بمواجهة ملحمية لا مفر منها بينه وبين جي هون.

يضم الملصق أيضًا شخصيات بارزة أخرى ستلعب أدوارًا محورية في الأحداث القادمة، منهم الحارس الوردي نو يول (بارك جيو يونج)، بالإضافة إلى المتسابقين الناجين: ميونج جي (يم سي وان)، داي هو (كانغ ها نيول)، جيونج سوك (لي جين أوك)، هيون جو (بارك سونج هون)، يونج سيك (يانج دونج جيون)، جيوم جا (كانغ آي شيم)، جون هي (جو يو ري)، سون نيو (تشاي جوك هي)، نام جيو (روه جاي وون)، ومين سو (ديفيد لي). ومن المقرر طرح الجزء الأخير من Squid Game في 27 يونيو الجاري.

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