الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شريهان تنعى سميحة أيوب بكلمات مؤثرة

شريهان وسميحة أيوب،
شريهان وسميحة أيوب، فيتو

نعت الفنانة شريهان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء داخل منزلها بمنطقة الزمالك بالقاهرة عن عمر يناهز 93 عاما.

وعبرت شريهان عن حزنها من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “X”، جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون في الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، صاحبة المسيرة الفنية والإنسانية العظيمة.. اللهم طيب ثراها وأكرم مثواها وارحمها واغفر لها وثبتها عند السؤال وارزق أهله الصبر والسلوان.. في رحمة الله ومغفرته وسلامه."

سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

قدمت الفنانة الراحلة سميحة أيوب أكثر من ١٧٠ عرضا مسرحيا، وكانت قد انضمت إلى المسرح القومي المصري وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975-1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975.

استطاعت الفنانة الراحلة أن تعيد الانضباط إلى المسرح القومي واستكمال مسيرة الإنتاج المتميز بفرقته، وبخلاف التمثيل والإدارة شاركت سميحة أيوب في مجال الإخراج أيضا حيث قامت بإخراج أكثر من عرض مسرحي منها "الباسبور" تأليف فتحية العسال، ومقالب عطيات" تأليف موليير، و"ليلة الحنة" تأليف فتحية العسال.

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شريهان سميحة أيوب سيدة المسرح العربي سميحة أيوب الفن

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