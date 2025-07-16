محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "إيه يا قلبي" (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “أيه يا قلبي” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية محمد رمضان الجديدة

أغنية محمد رمضان الجديدة إيه يا قلبي من كلمات مصطفى حدوتة ومن ألحان مصطفي تاج وتوزيع موسيقي إيهاب كولبيكس

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة العلمين الجديدة وذلك 31 يوليو الجاري

حفل محمد رمضان في العلمين الجديدة

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة ومنها نمبر وان والملك والسلطان وغيرهم.

أغنية عضمضم لـ محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان “عضمضم”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وظهر محمد رمضان في cover أغنيته الجديدة، وهو يرتدي بدلة باهظة الثمن داخل سيارة فارهة.

وكان الفنان محمد رمضان ، رد على تصريحات أحمد السقا التي قال خلالها: "لا يوجد نمبر وان في السينما وأن محمد رمضان لم يقصد أي شيء بلقبه مطلقًا".

وقال رمضان: "فعلًا إيه المشكلة.. ألف مبروك على فيلم أحمد وأحمد يا ساموراي".

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