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خارج الحدود

البيت الأبيض: سوريا قد تنضم إلى اتفاق سلام إقليمي مع إسرائيل

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

قال مسئول في البيت الأبيض، اليوم إن سوريا تُعد من بين الدول العربية المرشحة للانضمام إلى اتفاق تطبيع إقليمي -إبراهيم- مع إسرائيل، في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في غزة وإعادة ترتيب التحالفات بالمنطقة.

 

دمشق على خريطة التطبيع مع إسرائيل؟

وأشار المسئول، إلى أن جهات دولية وإقليمية تتوسط بهدوء لإشراك سوريا في اتفاقيات شبيهة بـاتفاقيات إبراهيم، ما قد يمهّد لعلاقات دبلوماسية مباشرة أو غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب.

 

مفاوضات الشرع مع إسرائيل لوقف العدوان 

وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع الشهير بـ “الجولاني”، مساء أمس الأربعاء، عن دخول بلاده في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف اعتداءات تل أبيب على دمشق.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، “نعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق من خلال مفاوضات غير مباشرة مع تل أبيب”.

يأتي هذا التصريح ضمن حديث أمريكي متصاعد عن "صفقة كبرى" تشمل وقف الحرب في غزة، إعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتوسيع نطاق التطبيع العربي مع إسرائيل.

البيت الأبيض يرى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولات غير مسبوقة في موازين العلاقات بالمنطقة، مع احتمال انضمام دول إضافية مثل السعودية وسوريا إلى المسار الدبلوماسي مع إسرائيل.

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البيت الأبيض سوريا إسرائيل التطبيع تل أبيب الشرع أحمد الشرع الحرب في غزة

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