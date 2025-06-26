طرق الإسماعيلية تواصل تطوير ورصف طريق ترعة السويس ومصرف المحسمة (صور)

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية تنفيذ مشروع تطوير ورصف الطريق الرابط بين بر أيسر ترعة السويس وطريق مصرف المحسمة، مرورًا بالكتلة السكنية لقرية عين غصين، وذلك ضمن خطة المحافظة لربط القرى والتوابع بالطرق والمحاور الرئيسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية.

تنفيذ مشروعات الطرق

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الخطة الاستثمارية المشتركة في الإسماعيلية للأعوام المالية ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ و٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال أسبوعين، بحسب البرنامج الزمني المحدد.

جانب من أعمال الرصف، فيتو

جانب من أعمال الرصف، فيتو

توسعة الطريق داخل الكتل السكنية

وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها توسعة الطريق من ٨ أمتار داخل الكتلة السكنية و٦ أمتار خارجها، إلى ١٢ مترًا داخل الكتلة السكنية و١٠ أمتار خارجها.

إلى جانب تنفيذ أعمال عديات مياه الري ومياه الشرب، وتركيب الأرصفة اللازمة داخل الكتلة السكنية، فضلًا عن تنفيذ عناصر الحماية اللازمة بالطريق.

جانب من أعمال الرصف، فيتو

جانب من أعمال الرصف، فيتو

رفع كفاءة البنية التحتية

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث شبكة الطرق بالمناطق الريفية، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين القرى والمراكز ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جانب من أعمال الرصف، فيتو

جانب من أعمال الرصف، فيتو

حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بتوفير خدمات الرصف

ومن جهة أخرى، أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن استئناف أعمال الرصف بمنطقة التمليك بحي ثالث بعد حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بتوفير خامات الرصف، حيث من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة من مايو الجاري وحتى منتصف يونيو المقبل، وتشمل الأعمال رصف ٣ شوارع بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بما في ذلك الأرصفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بإنهاء كافة مشروعات الخطة قبل ٣٠ يونيو.

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