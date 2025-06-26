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خارج الحدود

علي خامنئي يعلن الانتصار على إسرائيل: سحقت وانهارت رغم كل ما لديها من ضجيج

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس، إن الكيان الصهيوني سحق وانهار تقريبا مقابل ضربات الجمهورية الإسلامية رغم كل ما لديه من ضجيج.

وتابع المرشد الإيراني: أبارك هذا الانتصار على الكيان الصهيوني الزائف.

البرلمان الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من ناحية أخرى وافق البرلمان الإيراني أمس، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء أفادت، الثلاثاء الماضي، نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني بأن اللجنة وافقت على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تعليق عمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأوضح المتحدث إبراهيم رضائي أنه بموجب مشروع القانون، سيتم تعليق أعمال تركيب كاميرات المراقبة والسماح بعمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية. ويتعين على البرلمان الموافقة على المشروع في جلسة عامة لإقراره.

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