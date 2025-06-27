ترامب يعلن موعد تمرير مشروع قانون الضرائب والأنفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن موعد تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق في 4 يوليو مهم لكنه ليس نهائيا.

وأضاف ترامب: لو لم نعمل على إرسال الحرس الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لكانت نهاية تلك الولاية.

المحكمة العليا بالحد من صلاحيات

وفي سياق آخر، قال ترامب: سوف نحصل على كثير من الحقوق المعدنية من الكونغو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أن قرار المحكمة العليا بالحد من صلاحيات القضاة حول التنفيذية بالنصر الكبير يعتبر قرار سليم لأنه كان هناك قضاة يريدون إرجاع بلادنا إلى الوراء سنوات.



وأوضح أنه ضوء قرار المحكمة العليا علينا التحرك بسرعة والاستمرار في تنفيذ سياساتنا، مضيفًا:قرار المحكمة العليا نابع من الدستور وقد قمنا اليوم برد الاعتبار لدستورنا.



وأضاف: دول النيتو باتت تكن مزيدا من الاحترام للولايات المتحدة وقد زادت نسبة إنفاقها الدفاعي.



كما أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند اليوم كما إأ هناك أمورا ممتازة تحصل مع الصين.



وأضاف ترامب: إيران تريد عقد اجتماع معنا ومواقعها تعرضت للتدمير رغم كل الأخبار الزائفة بشأن إنجاز طيارينا، ولا اعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي قريبا.

وتابع: لم يتم إخلاء المواقع الإيرانية قبل قصفها، وقلت منذ سنوات طويلة إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وهذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.