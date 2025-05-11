حكم تطيب المرأة للحج بعد الإحرام ودخول الكعبة للحائض؟وهل اغتسال المرأة واجب عند الإحرام؟ وهل للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامهاوهل يصح للمرأة أداء الحج أثناء العدة؟ وماذا تفعل من فاجأتها الدورة الشهرية في الحج؟ومتى تتحلل الحائض في الحج؟ وهل يجوز أن تحرم المرأة وهي حائض؟وهل يجوز دخول الكعبة للحائض؟ كل هذه الأسئلة وغيره الكثير ستجدونه في هذا التحقيق عبر 10 مسائل خاصة بأحوال المرأة في الحج فإلي التفاصيل

1- حكم تطيب المرأة للحج

يجوز للمرأة أن تتطيب قبل عقد نية الإحرام، ولكن بشرط ألا تظهر رائحة الطيب؛ لما روى أبو داود في سننه (1830) بسندٍ صحيح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنا نخرج مع النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي –صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاها".

أما الطيب بعد الإحرام فلا يجوز لا في الثوب، ولا في البدن؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين (خ - 1542)، و(م - 1177) عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس".

10 مسائل خاصة بأحوال المرأة في الحج

2- هل اغتسال المرأة واجب عند الإحرام

يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام، وإن كانت حائضًا أو نفساء لما جاء عند مسلم (1209) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ( بذي الحليفة) فأمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.

جاء عند مسلم أيضًا (1218) عن جابر -رضي الله عنه- في حديثه الطويل "حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر؛ فأرسلت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي".

3- هل للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها

للمرأة أن تلبس الحلي حال إحرامها بشرط ألا تظهر ذلك للرجال الأجانب؛ كما أن لها أن تختضب على الصحيح، ولكن لا تبدي شيئًا من ذلك للأجانب.

4- هل يصح للمرأة أداء الحج أثناء العدة

لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة وفاة زوجها؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب عليها، وذمتها مشغولة به، ولكن لها أن تخرج إلى الحج في عدة الطلاق المبتوت؛ أما عدة الطلاق الرجعي فلها أن تخرج حسب التفصيل الوارد في المسألة الثالثة؛ لأنها ما زالت زوجة ما دامت في العدة.

5- ماذا تفعل من فاجأتها الدورة الشهرية في الحج؟

عند ذهاب المرأة الحائض للحج، يكون مثلها مثل ما يفعل الحاج، ولكن تُمنع من الطواف بالبيت وألا تدخل المسجد الحرام. ولهذا فقد خفف عنها الإسلام طواف الوداع بالرغم من كونه أحد أركان الحج الواجبة. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".

6- متى تتحلل الحائض في الحج؟

يمكن للمرأة الحائض أن تؤدي مناسك الحج كاملة وتتحلل بعد انتهائها، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفرة، قالوا: إن صفية حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبسنا هي؟ قالوا: إنها قد فاضت -يعني: طافت طواف الإفاضة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذًا".

7- هل يجوز دخول الكعبة للحائض؟

اجتمع العلماء على عدم جواز دخول المرأة الحائض إلى الكعبة، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" فإني لا أحله لحائض ولا جنب"، وكذلك استدل العلماء على ذلك من قول السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قالت، فقلت إني حائض فقال: (إن حيضتك ليست في يدك).

وهذا الحديث فقد فسره بعض العلماء أن السيدة عائشة كانت تعلم أنه لا يجوز لها الدخول إلى المسجد الحرام وهي حائض. ولكن قد أجازه البعض مع أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم تلويث المسجد بالدم.

8- هل يجوز أن تحرم المرأة وهي حائض

نعم، يجوز الإحرام أثناء الحيض أو النفاس فهما لا يمنعان الإحرام.

9- موقف الشرع من حج المرأة المستحاضة

لم يمنع الشرع حج المرأة وهي مستحاضة، فلا يحرم عليها أي شئ من مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت العتيق.

10 مسائل خاصة بأحوال المرأة في الحج

10- حكم نزول الدم في الحج

في حالة نزول الدم للمرأة أثناء الحج فلا مانع من تكمل المناسك دون الطواف بالكعبة.

يجوز للحائض أن تذكر الله تعالى بما تشاء من الأدعية والأذكار الشرعية، فهي غير ممنوعة من ذلك، ويجوز لها قراءة القرآن، كما هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمهما الله.

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا، لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم يَنْه عن ذلك، وإذا لم يَنْه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى باختصار.

غير أنها تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف، فإما أن تقرأ مما تحفظه، أو تقرأ من المصحف وتلبس قفازا أو نحو ذلك مما يحول بينها وبين مس المصحف.

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