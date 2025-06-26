تم الاتفاق، مدرب باريس سان جيرمان السابق يقود نيوم السعودي

توصل نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى اتفاق مع الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، لتولي تدريبه.

شاموسكا يقترب من الرحيل عن نيوم إلى التعاون

وكان البرازيلي بريكليس شاموسكا قد نجح في قيادة رحلة نادي نيوم، نحو الصعود إلى دوري المحترفين، لكنه بات مرشحا للعودة إلى فريقه السابق التعاون.

تفاصيل اتفاق نيوم مع جالتييه

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جالتييه، صاحب الـ 58 عاما الذي سبق له قيادة باريس سان جيرمان، يتأهب لقيادة نيوم في الموسم الجديد.

ووفقا للمصدر ذاته، يتفاوض نيوم مع شاموسكا بشأن العودة إلى التعاون، على أن يتحمل النادي الصاعد حديثا مليون دولار، كجزء من راتبه السنوي، حيث أن عقد البرازيلي لا يزال ساريا مع نيوم.

يذكر أن جالتييه حقق 5 ألقاب في مسيرته، وهي الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا مرتين، والسوبر الفرنسي، بالإضافة إلى كأس نجوم قطر.

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