رد الأهلي على عرض نيوم السعودي لضم إمام عاشور

الأهلي، كشفت تقارير صحفية خارجية عن وصول عرض سعودي ضخم من فريق نيوم للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن النادي لم يصل له أي عروض رسمية لإمام عاشور.

وتابع المصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رفض تماما فكرة مناقشة أي عروض لأي لاعب في القوام الأساسي للفريق قبل كأس العالم للأندية مهما كان المقابل المادي المعروض على اللاعب والنادي.

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور ضمن أولويات الأهلي للتجديد معه عقب الانتهاء من كأس العالم للأندية، وأن اللاعب لم يتحدث عن أي عروض وصلت له أو للنادي.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن نادي نيوم مهتم بالاستفادة من خدمات إمام عاشور، حيث قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار إلى النادي الأهلي، مع إمكانية زيادة المبلغ، خلال فترة المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن العرض قدمته إحدى الشركات الرياضية التي تتولى تسويق اللاعبين، ويأتي في ظل تألق إمام عاشور اللافت مع الأهلي خلال الموسم الحالي، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، مما جعله محط أنظار أندية الخليج.

ويستعد النادي الاهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراة فاصلة ومهمة أمام فاركو في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

ويدرس عماد النحاس فريق فاركو جيدًا من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة لحسم التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري



ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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