ممدوح عيد يطير إلى أبو ظبي لوضع خطة إعداد بيراميدز للموسم الجديد

غادر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، صباح اليوم إلى الإمارات من أجل الاتفاق والترتيب لتحضيرات فريق الكرة والإعداد للموسم الجديد، بعد الإنجاز التاريخي خلال الموسم الماضي، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويجتمع رئيس نادي بيراميدز مع مجلس إدارة النادي في العاصمة أبوظبي، بهدف وضع اللمسات النهائية والاتفاق على ترتيبات الموسم الجديد، وشكل برنامج معسكر الإعداد، خاصة في ظل ارتباطات الفريق العديدة خلال الموسم المقبل محليا وقاريا بجانب المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

ويتم كذلك خلال الاجتماع، الاتفاق على موعد وشكل حفل التكريم المقرر تنظيمه لجميع أفراد النادي بعد الموسم المنقضي التاريخي والإنجاز التي تحقق.

فترة إعداد فريق بيراميدز

وقرر بدء فترة إعداد فريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد أول يوليو القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وحصل فريق بيراميدز على راحة سلبية منذ السادس من يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو القادم يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى بملعب الدفاع الجوي.

وحسم مصدر داخل نادي بيراميدز مصير الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي بالبقاء مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

موعد انطلاق الموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجمعة 8 أغسطس هو موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري 2025-2026 ويتم الانتهاء من الدوري المصري في مايو عام 2026.

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