موسم ناري ينتظر بيراميدز.. بطل القارة السمراء يخوض السوبر الأفريقي.. ويشارك في 6 بطولات الموسم الجديد

يتأهب نادي بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للمشاركة فى العديد من البطولات المختلفة الموسم المقبل خاصة بعد النجاحات التى حققها على المستوى المحلي والقاري خلال الموسم المنتهي.

ويشارك بيراميدز في 3 بطولات محلية الموسم القادم وهي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، وبطولتين قاريتين وهما دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي وبطولة دولية وهي كأس الانتركونتيننتال للأندية.

ويشارك بيراميدز في الدوري المصري وكأس مصر بشكل طبيعي، بينما يشارك في السوبر المصري بالكارت الذهبي، باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر.

فيما يشارك في دوري أبطال إفريقيا باعتباره وصيف الدوري المصري خلف الأهلي "البطل"، فيما يشارك في مباراة كأس السوبر الإفريقي، باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال 2025.

وأخيرا تأهل للمشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال والتي يشارك فيها أبطال النسخ الأخيرة من دوري الأبطال في مختلف القارات الخمس.

أرقام بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا

خاض فريق بيراميدز 16 مباراة فى مشواره نحو اللقب الأول فى دورى أبطال أفريقيا، حقق خلالها 10 انتصارات و4 تعادلات وخسر مباراتين فقط خلال مشواره أمام الترجى والجيش الملكى.



وبدأ بيراميدز مشواره فى دوري أبطال أفريقيا كالتالى:



الدور التمهيدي الأول: فاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري 6-0 ذهابًا و3-1 إيابا

الدور التمهيدي الثاني: التعادل مع الجيش الرواندي 1-1 في مباراة الذهاب، الفوز في لقاء العودة على الجيش الرواندي 3-1.

دور المجموعات، بدأ بيراميدز المجموعات بالفوز على ساجرادا اسبيرانسا 5 /1، ثم التعادل مع دجوليبا سلبيا، قبل أن يخسر من الترجى في تونس بثنائية نظيفة، ورد بيراميدز بالفوز على الترجى 2 /1 في القاهرة، قبل الفوز على ساجرادا اسبيرانسا بهدف نظيف، ويختتم دور المجموعات باكتساح دجوليبا بسداسية نظيفة.

ربع النهائي:



فاز في الذهاب على الجيش الملكي المغربي 4-1، قبل أن يخسر في الإياب أمام الجيش الملكي المغربي 2-0.

نصف النهائي: تعادل في الذهاب أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 0-0، فاز في الإياب على أورلاندو بايرتس 3-2.

ذهاب النهائى: تعادل مع صن داونز 1-1 فى بريتوريا.



إياب النهائى: فوز بيراميدز 2 / 1 فى القاهرة

حقق فريق بيراميدز فوزًا تاريخيًا على صن داونز بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، ليتوج الفريق السماوى بلقب دورى أبطال افريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد أن كانت مباراة الذهاب فى جنوب أفريقيا انتهت بنتيجة 1 - 1.

انجازات يورتيتش

وحقق المدرب الكرواتي يورتيتش مدرب بيرامديز مع الفريق الإنجازات التالية:

57 إنتصارًا في جميع المسابقات المحلية والقارية.

سجل بيراميدز تحت قيادته 186 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 85 هدفًا.

نجح يورتشيتش في وضع بيراميدز على منصات التتويج بعد تحقيقه:

لقب كأس مصر على حساب فريق زد إف سي، بعد الفوز في المباراة النهائية، بهدف دون رد.

لقب دوري أبطال افريقيا.

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