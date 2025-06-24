بيراميدز يحسم الجدل بشأن موقفه من ضم لاعب الأهلي

أكد مصدر بنادي بيراميدز، أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات جادة من بين مجلس إدارة النادي وحارس النادي الأهلي حمزة علاء للانضمام لصفوف الفريق السماوي.

وأضاف المصدر: "نادي بيراميدز كان يرغب بشدة في التعاقد مع الحارس حمزة علاء بعد رحيله عن النادي الأهلي، لكن اللاعب أكد رغبته الكبيرة في خوض تجربة احترافية".

واختتم المصدر: "هذا ما حدث حتى الساعة، ولكن ربما تشهد الأيام القادمة، تطورًا جديدًا في هذا الملف، وقتها سيكون باب بيراميدز مفتوح أمام الحارس الموهوب".

يورتشيتش يرفض رحيل ثلاثي الفريق

رفض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز السماح برحيل الثلاثي الكونغولي فيستون ماييلي والمغربيان وليد الكرتي ومحمد الشيبي بالميركاتو الصيفي الجاري.

واشترط مدرب بيراميدز ضرورة التعاقد مع صفقات سوبر ولاعبين ذي خبرات أفريقية ودولية حال السماح للثلاثي بالرحيل.

وبرر يورتشيتش ذلك بمنافسة الفريق في العديد من البطولات الموسم القادم سواء محليًّا وإفريقيا ودوليًّا لذلك يجب الحفاظ علي الهيكل الأساسي للفريق.

موقف مدرب بيراميدز من رحيل ثلاثي الفريق

وتلقى الثنائي ماييلي والشيبي عرضين من نادي الفتح السعودي للحصول على خدماتهما بفترة الانتقالات الصيفية الحالية كما تلقي الكرتي بعض العروض من أندية الدوري المصري أبرزها الزمالك.

وقاد الثلاثي فريقهم للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ بيراميدز والمنافسة علي لقب الدوري المصري وكأس مصر.

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