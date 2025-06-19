عودة المعارين إلى بيراميدز على مائدة يورتشيتش

ينتظر مسؤولو نادى بيراميدز الرأي الفني النهائي للمدير الفني الكرواتي يورتشيتش بشأن اللاعبين العائدين للفريق من الإعارة نهاية الموسم المنقضي.

عودة معاري بيراميدز

وانتهت إعارة تسعة لاعبين، هم: محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو وعبد الله مجدى وإسلام عيسى وفخرى لاكاى من نادي سيراميكاـ ومحمود صابر من نادي سموحة، ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري، وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود، وعماد ميهوب من نادي غزل المحلة.

وعلمت “فيتو” أن هناك احتمال بتغيير موقف مدرب بيراميدز بشأن بعض اللاعبين وأبرزهم زلاكة الذي تألق مع سيراميكا بشكل ملحوظ إضافة إلى فخري لاكاي خاصة مع وجود احتمالية رحيل فيستون ماييلي عن الفريق بعد تلقية عرضا من الدوري السعودي.

ودخل زلاكة ومحمود صابر ضمن اهتمامات نادي الزمالك للحصول علي خدماتهما بالميركاتو الصيفي الجاري.

كما يرغب ميهوب وجودة وأسامة نبيه في الرحيل عن النادي السماوي.

فترة إعداد فريق بيراميدز

تقرر بدء فترة إعداد فريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد أول يوليو القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وحصل فريق بيراميدز علي راحة سلبية منذ السادس من يونيو الجاري وتستمر حتى أول يوليو القادم يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته مرة أخرى بملعب الدفاع الجوي.

معسكر أوروبي لبيراميدز

أنهى هاني سعيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاتفاق علي إقامة الفريق الأول بالنادي معسكر خارجي بأوروبا استعدادا للموسم الجديد.

وسافر هاني سعيد منذ عدة أيام للاتفاق على إقامة المعسكر وتحديد الفندق الذي سيقيم فيه الفريق وأيضا الملعب الذي سيتدرب عليه والمباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر

ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين خلال شهر يوليو القادم بدولة تركيا.

وحسم مصدر داخل نادي بيراميدز مصير الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي بالبقاء مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

موعد انطلاق الموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجمعة 8 أغسطس هو موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري 2025-2026 ويتم الانتهاء من الدوري المصري في مايو عام 2026.

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