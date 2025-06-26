محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق مساكن الرملة ببنها

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال رصف طريق مساكن الرملة بمدينة بنها، والذي يُعد من الطرق الحيوية المهمة التي تم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسيسهم في تسهيل حركة المرور وتقليل الكثافات المرورية نظرًا لخدمته عددًا كبيرًا من القرى المجاورة، من بينها قرى الرملة، وطحلة، وكفر طحلة، ودجوي، بالإضافة إلى قرى أخرى.

جدير بالذكر أن الطريق يبلغ طوله 400 مترًا وعرضه 17مترًا، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

وقد وصلت الأعمال حاليًا إلى مرحلة رش طبقة المازوت، تمهيدًا لوضع الطبقة الأولى من الأسفلت.

وشدد المحافظ على دفع الأعمال بالطريق والعمل على مدار الساعة للانتهاء من كامل الأعمال المتبقية وتسليمه خلال أيام لخدمة أهالي المنطقة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية لأعمال الرصف والمتابعة التامة من قبل الاجهزة التنفيذية لتذليل أي معوقات.

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