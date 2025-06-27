الجمعة 27 يونيو 2025
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خارج الحدود

المحكمة ترفض طلب نتنياهو بتأجيل جلسات محاكمته أسبوعين في قضايا فساد

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن المحكمة رفضت للمرة الثانية طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته لأسبوعين في قضايا الفساد.

وقبل وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن رئيس وزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا بشأن غزة مع كبار المسؤولين في وقت لاحق اليوم.

ترامب يعقد اجتماعا أمنيا بشأن غزة

ووفق المصدر، يأتي الاجتماع بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأن التوصل لاتفاق بشأن غزة بات قريبا للغاية.

وكشف المصدر، أن فريقا صغيرا من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع فى وزارة الاحتلال سيحضرون اجتماع نتنياهو.

فى سياق آخر، قالت صحيفة معاريف العبرية، إن نتنياهو طلب تأجيل شهادته في المحكمة أسبوعين على خلفية قضايا أمنية وتطورات إقليمية.

ترامب يطالب بإلغاء محاكمة نتنياهو

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فى وقت سابق، أنه يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا، وتابع، علمت باستدعاء نتنياهو إلى المحكمة الإثنين المقبل لمواصلة قضية طويلة الأمد وهو أمر غير مسبوق.

واستطرد، صدمت لسماع أن إسرائيل التي شهدت واحدة من أعظم لحظاتها تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها بزمن الحرب.

وتابع: نتنياهو فعل الكثير لإسرائيل ولا يوجد أحد أعرفه كان بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس أمريكى مثله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل والآن ستكون هي من ينقذ  نتنياهو.

 

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