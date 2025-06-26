مسئولون إسرائيليون لـ ترامب: لا تتدخل في محاكمة نتنياهو

رفض عدد من المسؤولين والنواب فى إسرائيل، اليوم الخميس، دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لإلغاء المحاكمة الجنائية الجارية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مُطالبين ترامب بعدم التدخل فى سير العملية القضائية.

إنهاء الحرب في غزة

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن رئيس المعارضة يائير لابيد قوله: "لا ينبغي لترامب التدخل في القضايا القضائية الإسرائيلية “، مضيفًا ”يفترض أن التدخل في مشاكل نتنياهو القانونية هو شكل من أشكال "التعويض" من ترامب؛ لأنه سيُخضع نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة".

وفي نفس السياق، أعلن رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، سيمحا روثمان، في منشور على موقع X، أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء المحاكمة الجنائية الجارية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "غير مناسبة".

النظام القضائي الإسرائيلي يعاني من العديد من العيوب

وأضاف روثمان: "النظام القضائي الإسرائيلي يعاني من العديد من العيوب، وربما تكون محاكمة نتنياهو المطولة مثالًا على تراكم العديد من هذه العيوب".

ومن جانبه، ردّ عضو الكنيست جلعاد كاريف على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفض محاكمة نتنياهو، قائلًا: "لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الوزراء".

أعارض أي تدخل لسياسي أجنبي في الشؤون الداخلية

بدوره قال عضو الكنيست أرييل كيلنر: "من حيث المبدأ، أعارض أي تدخل لسياسي أجنبي في الشؤون الداخلية".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو منذ عام 2020 محاكمة بتهم فساد في ثلاث قضايا رئيسية تُعرف إعلاميا بملفات 1000 و2000 و4000 حيث تتضمن التهم الموجهة إليه الاحتيال وخيانة الأمانة، إلى جانب تهمة الرشوة.



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