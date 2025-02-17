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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلنت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن إلغاء جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا، بناء على طلبه وذلك لمتابعة تطورات سياسية وأمنية.

 

بنيامين نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.

كما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس مجلس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعدم بدء التفاوض للمرحلة الثانية قبل تصديق المجلس المصغر.

 

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيجتمع مع الكابينت اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

وأضاف نتنياهو، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".

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