نجاح جراحة دقيقة لمريضة ستينية تعاني من كسر بالفخذ بمستشفى كفر شكر

نجح فريق طبي بمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور راشد حشاد رئيس قسم العظام، في إجراء جراحة دقيقة لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، تعاني من كسر حاد في مفصل الفخذ، حيث استغرقت الجراحة عدة ساعات.

وكشف بيان مستشفى كفر شكر التخصصي، عن إنجاز طبي جديد ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، وأنه أجرى الجراحة الفريق الطبي بقسم العظام تحت قيادة الدكتور راشد حشاد رئيس قسم العظام بالمستشفى، إجراء عملية جراحية لاستبدال مفصل الحوض بمفصل صناعي ثنائي القطبين لمريضة تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من كسر حاد في مفصل الفخذ، والذى أشار إلى أنه تلقى استدعاء من المستشفى بوصول حالة مريضة تعاني من كسر حاد في مفصل الفخذ، وحالتها غير مستقرة.

وتابع البيان، أن المريضة دخلت إلى العمليات، بعد إجراء فحوصات طبية الاشاعات الأزمة، وبعد جراحة استغرقت عدة ساعات تمت الجراحة بنجاح دون مضاعفات تذكر، وتحسنت حالة المريضة بشكل ملحوظ وبدأت المشي على المفصل الصناعي.

ومن جانبه وجه الدكتور وليد الشريف مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصي، الشكر للدكتور حسن أبو السعود رئيس الهيئة الطبية، والدكتور راشد حشاد رئيس قسم العظام، والدكتور راضي الغديري رئيس قسم العمليات، والدكتور نهاد عبد الله منسق مبادرة القضاء على قوائم الأنتظار، وللفريق الطبي المعاون وهم: الدكتور محمود حجازي - أخصائي العظام، والدكتور محمود متولي أخصائي التخدير، وطاقم تمريض العمليات ناجي ميخائيل، وأميرة آمين تمريض قسم الجراحة.

كما أكد الدكتور وليد الشريف، أن نسبة نجاح العمليات الجراحية داخل المستشفى كبير بسبب اهتمام وسعى المستشفى فى تطوير المنظومة الطبية والاستعانة بعدد من الاستشاريين المتخصصين في التخصصات غير الموجودة بالمستشفى لدعم ثقة المرضى بالمستشفى ورفع مكانة وكفاءة المنظومة الطبية بإجراء كل العمليات النادرة لإنقاذ حياة المرضى وحالات الطوارئ والحوادث، بإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التى تدعو دائمًا إلى الاهتمام بصحة وخدمات جميع مرضى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.