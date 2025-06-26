انتظام طلاب الثانوية العامة بلجان القليوبية لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية انتظاما خلال أداء امتحانات الثانوية اليوم لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث تم متابعة 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الامتحانات هذا العام.

محافظ القليوبية، يتابع امتحانات الثانوية العامة



وشدد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما شدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

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