"قراءة في شنطة حواديت" للشاعر أسامة فرحات بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غدٍ الاثنين، أمسية شعرية مميزة تحت عنوان "قراءة في شنطة حواديت".

يحيي الأمسية الشاعر والمترجم الدكتور أسامة فرحات، حيث سيلقي الضوء على مختارات من أعماله الشعرية الكاملة، التي صدرت حديثًا. يقدم الأمسية الصحفي محمد حربي.

الشاعر أسامة فرحات

الدكتور أسامة فرحات شاعر وناقد ومترجم مصري، من مواليد القاهرة عام 1947. يحمل درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في النقد الأدبي.

ساهم على مدار عقود في الحياة الأدبية المصرية، من خلال أعماله في الشعر والنقد الأدبي والترجمة، وله إسهامات في اكتشاف النبوغ لدى الأطفال، والاهتمام بإحياء اللغة النوبية.

صدرت له عدة كتب ودواوين شعرية، منها: "مختارات من الشعر الإنجليزي المعاصر" و"كارا.. سيرة روائية".

كما يشارك الدكتور فرحات في العديد من الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.