الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"قراءة في شنطة حواديت" للشاعر أسامة فرحات بمكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غدٍ الاثنين، أمسية شعرية مميزة تحت عنوان "قراءة في شنطة حواديت".

يحيي الأمسية الشاعر والمترجم الدكتور أسامة فرحات، حيث سيلقي الضوء على مختارات من أعماله الشعرية الكاملة، التي صدرت حديثًا. يقدم الأمسية الصحفي محمد حربي.

الشاعر أسامة فرحات

الدكتور أسامة فرحات شاعر وناقد ومترجم مصري، من مواليد القاهرة عام 1947. يحمل درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في النقد الأدبي. 

ساهم على مدار عقود في الحياة الأدبية المصرية، من خلال أعماله في الشعر والنقد الأدبي والترجمة، وله إسهامات في اكتشاف النبوغ لدى الأطفال، والاهتمام بإحياء اللغة النوبية. 

صدرت له عدة كتب ودواوين شعرية، منها: "مختارات من الشعر الإنجليزي المعاصر" و"كارا.. سيرة روائية". 

كما يشارك الدكتور فرحات في العديد من الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية.

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مكتبة مصر الجديدة العامة الدكتور أسامة فرحات الشاعر أسامة فرحات

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