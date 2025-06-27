الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجولة الثانية الأكثر غزارة، عدد أهداف دور مجموعات مونديال الأندية 2025

عدد أهداف دور مجموعات
عدد أهداف دور مجموعات مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، شهد دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 تسجيل 144 هدفا بعد ختام الجولة الثالثة والأخيرة.

وتعد الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 الأكثر غزارة تهديفية بالمقارنة بالجولتين الأولى والثانية بعد إقامة 48 مباراة بواقع 16 مباراة بالجولة الواحدة.

أهداف دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 

الجولة الأولى: 44 هدفا 

الجولة الثانية: 55 هدفا 

الجولة الثالثة: 45 هدفا 

واختتمت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل إلي دور الـ 16 في مونديال الأندية، كلا من بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، فلامينجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوجو البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي.

وودع الأهلي وبورتو مونديال الأندية من الدور الأول، كما ودعت أيضا أندية، الوداد المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، ريد بول سالزبورج، أتلتيكو مدريد، سياتل، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا ريد دايموندز الياباني وريفربليت، باتشوكا المكسيكي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان الكوري الجنوبي.

وتحددت رسميا أطراف ومواعيد جميع مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) في المونديال.. وجاءت كالتالي:

السبت 28 يونيو 

بالميراس ضد بوتافوجو – الساعة 7 مساء         

تشيلسي ضد بنفيكا – الساعة 7 مساء

الأحد 29 يونيو 

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي – الساعة 7 مساء             

بايرن ميونخ ضد فلامنجو - الساعة 11 مساء

الإثنين 30 يونيو 

إنتر ميلان ضد فلومينينسي – الساعة 10 مساء                   

الثلاثاء 1 يوليو 

مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي – الساعة 4 صباحًا 

ريال مدريد ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً 

الأربعاء 2 يوليو 

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - الساعة 4 صباحًا

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه  الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفق ترتيبها من 1 إلى 12.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية مجموعات كأس العالم للأندية موندال الأندية بايرن ميونيخ

مواد متعلقة

موعد مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي في ثمن نهائي مونديال الأندية

فخر العرب، الهلال السعودي يصعق باتشوكا بثنائية ويتأهل لدور الـ16 من كأس العالم للأندية

مونديال الأندية، مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي يحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات

مانشستر سيتي يسحق يوفنتوس بخماسية ويتصدر مجموعته في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وسلطنة عمان والأمم المتحدة

4015 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده حتى 2027 (إنفوجراف)

نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال الأندية 2025

مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري بسبب قطعة أرض زراعية غرب الأقصر

فينيسيوس جونيور يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده حتى 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة ووقتها

تفسير رؤية الحرامي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية