الجولة الثانية الأكثر غزارة، عدد أهداف دور مجموعات مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، شهد دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 تسجيل 144 هدفا بعد ختام الجولة الثالثة والأخيرة.

وتعد الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 الأكثر غزارة تهديفية بالمقارنة بالجولتين الأولى والثانية بعد إقامة 48 مباراة بواقع 16 مباراة بالجولة الواحدة.

أهداف دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025

الجولة الأولى: 44 هدفا

الجولة الثانية: 55 هدفا

الجولة الثالثة: 45 هدفا

واختتمت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل إلي دور الـ 16 في مونديال الأندية، كلا من بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، فلامينجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوجو البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي.

وودع الأهلي وبورتو مونديال الأندية من الدور الأول، كما ودعت أيضا أندية، الوداد المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، ريد بول سالزبورج، أتلتيكو مدريد، سياتل، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا ريد دايموندز الياباني وريفربليت، باتشوكا المكسيكي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان الكوري الجنوبي.

وتحددت رسميا أطراف ومواعيد جميع مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) في المونديال.. وجاءت كالتالي:

السبت 28 يونيو

بالميراس ضد بوتافوجو – الساعة 7 مساء

تشيلسي ضد بنفيكا – الساعة 7 مساء

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي – الساعة 7 مساء

بايرن ميونخ ضد فلامنجو - الساعة 11 مساء

الإثنين 30 يونيو

إنتر ميلان ضد فلومينينسي – الساعة 10 مساء

الثلاثاء 1 يوليو

مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي – الساعة 4 صباحًا

ريال مدريد ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً

الأربعاء 2 يوليو

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - الساعة 4 صباحًا

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفق ترتيبها من 1 إلى 12.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.