مونديال الأندية، مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي يحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات

أصبح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بعد الفوز الكبير قه على يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السابعة.



مانشستر سيتي يعتلي صدارة المجموعة السابعة

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

مانشستر سيتي، فيتو

أهداف مانشستر سيتي أمام يوفنتوس

وتقدم جيريمي دوكو لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك تيون كوبمينرز التعادل ليوفنتوس بعد ذلك بدقيقتين، فيما سجل بيير كالولو، مدافع يوفنتوس، الهدف الثاني لمانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 52 سجل إيرلنج هالاند الهدف الثالث للسيتي، قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 69، واختتم سافينيو خماسية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 75 فيما قلص الفارق للسيدة العجوز الصربي دوشان فلاهوفيتش عند الدقيقة 84.

منافس مانشستر سيتي في ثمن نهائي مونديال الأندية

وبعد تصدره المجموعة السابعة، سيكون مانشستر سيتي على موعد مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، والتي تضم ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي، والتي تلعب منافسات الجولة الأخيرة منها فجر الجمعة، فيما سيلعب يوفنتوس مع صاحب المركز الأول بالمجموعة.

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