إسرائيل تتحدى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. 22.300 ألف معتقل من غزة والضفة بسجون الاحتلال.. نساء وأطفال يواجهون التجريد من الملابس والتجويع.. والاعتداءات الجسدية والتنكيل حاضرة في المشهد

قبل ساعات، احتفل العالم أجمع باليوم الذي قررته الأمم المتحدة، لمناهضة التعذيب، ومساندة ضحاياه في أرجاء الأرض.

يأتي ذلك تذكيرًا باليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة حيّز النفاذ.

وفي هذا اليوم من كل عام، تُجدّد الدول التزامها الراسخ بمكافحة التعذيب، لما تُشكّله هذه الجريمة من انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والقيم الأساسية التي قامت عليها فلسفة حقوق الإنسان، ولما تُخلّفه من آثار نفسية وجسدية واجتماعية على الضحايا وذويهم في الوقت ذاته.

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، فيتو

وفي نصوص الأمم المتحدة؛ يُقصد بمصطلح "التعذيب" أي “فعل يُلحق ألمًا أو عذابًا شديدًا، جسديًا كان أم نفسيًا، عمدًا بشخص ما لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إكراهه هو أو أي شخص ثالث، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، عندما يُلحق هذا الألم أو العذاب بموظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه. ولا يشمل ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لها أو الذي يكون عرضيًا لها” - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984، المادة 1، الفقرة 1).



اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1997، والذي يتم إحياؤه سنويًا بهدف القضاء التام على التعذيب وضمان فعالية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

تصعيد غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية

هذا العام، جاء هذا اليوم فيما تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا غير مسبوق في حملات الاعتقال التعسفي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، واستخدام التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وخاصة في أعقاب العدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.

اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، فيتو



وقد وثقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة التي ترتقي إلى مستوى جرائم التعذيب الممنهجة، والتي شملت الاعتداءات الجسدية وتعرية المعتقلين، وجرائم التحرش الجنسي والاغتصاب والحرمان من الحقوق والضمانات القانونية، لا سيما المعتقلين في معسكرات الاحتجاز المؤقتة داخل غزة حيث تم اعتقال ما يزيد على ١٣ ألف معتقل، من بينهم نساء وأطفال في منشآت غير قانونية تعرّضوا فيها للتجريد القسري من الملابس، والحرمان من الطعام والماء والرعاية الطبية، والاعتداءات الجسدية والحرمان من الزيارات والتنكيل والإهانة اللفظية في مخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام ١٩٤٩.

تزايد الاعتقالات في الضفة

وفي الضفة الغربية، فقد تزايدت وتيرة الاعتقالات التعسفية والاقتحامات الليلية التي رافقتها أعمال تنكيل وتعذيب ميداني، وخاصة في محافظات جنين ونابلس والخليل وطوباس.

شهداء داخل السجون وخارجها، فيتو

وحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني، تم اعتقال أكثر من (9,300) فلسطيني منذ 7 أكتوبر حتى يونيو 2025، تعرض المئات منهم إلى ضروب من التعذيب البدني والنفسي أثناء التحقيق في مراكز التوقيف، أبرزها المسكوبية، والجلمة، وعسقلان.

وتكشف تقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ما لا يقل عن (72) أسيرًا قتلوا داخل السجون منذ بدء العدوان على غزة، بينهم ما لا يقل عن 45 معتقلًا من غزة، دون فتح تحقيقات مستقلة في أسباب الوفاة منهم 25 أسيرًا توفوا في خلال العام الأخير، غالبيتهم نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب، وهي أعلى نسبة تسجل منذ عقدين.

شهداء في سجون الاحتلال

بذلك يرتفع عدد الشهداء في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 إلى (309) شهداء.

وتؤكد التقارير أن إسرائيل تعتقل في سجونها 10400 فلسطيني، بينهم 49 سيدة، بينهن 8 أسيرات معتقلات إداريا (دون تهمة)، و(440) طفلا و3562 معتقلا إداريا.

الفلسطينيون معتقلون داخل السجون وحتى خارجها، فيتو

من جانبها، ترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل سجونه ومراكز احتجازه واعتقاله، وكذلك فرصة لتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة، وعمق آلامهم النفسية والجسدية، والتي ما كانت لتحدث لولا غياب المحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم؛ الأمر الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة التعذيب كأداة للقمع والانتقام الجماعي.

مناهضة التعذيب

مناهضة التعذيب ليس مجرد شعارات بل التزام قانوني وأخلاقي ينبغي على المجتمع الدولي الوفاء به، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الشعب الفلسطيني، وإنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات الجسيمة.

المراقبون المحايدون يطالبون بفتح تحقيق جاد من قبل لجنة تقصي الحقائق الأممية الدائمة، ومكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد المعتقلين الفلسطينيين، خصوصًا في معسكرات الاحتجاز لمعتقلي قطاع غزة وممارسة جرائم الاختفاء القسري والتعذيب الوحشي بحقهم.

توفير الحماية الدولية للأسرى

وتدعو الهيئة الدولية "حشد" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى إلى توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم التعذيب والإهمال الطبي بحقهم.



كما تدعو المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب، والاعتقال التعسفي، وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، لزيارة الأراضي المحتلة والتحقيق ميدانيًا في هذه الانتهاكات وممارسة ضغوط دولية حقيقية على دولة الاحتلال لإلزامها باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها عام 1991، ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمدنيين الفلسطينيين.

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