هل يتيح البنك الزراعي تمويلا للقاصر؟

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي عن إمكانية منح القاصرين أية تمويلات من خلال فروع البنك.

وأوضح مسئولو البنك أن هناك حالة لحصول بعض العملاء على تمويل القاصرين وهي قرض الأوعية الادخارية.

وتشمل قائمة مزايا قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي ما يلي:

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

وقال البنك إن مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية تصل بحد أقصى إلى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2025 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2025 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

بطاقة ميزة البنك الزراعي

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عدَّة لعملائه وفي مقدمتها بطاقات ميزة وفق عدد من المزايا والشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقات.

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة – الزراعي المدفوعة مقدمًا للمدفوعات الحكومية لجميع المواطنين المصريين من سن 16 سنة وتستهدف كافة المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لاستخدامها في كافة المدفوعات الحكومية الإلكترونية وعبر الإنترنت.

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

مميزات بطاقة ميزة الزراعي

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

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