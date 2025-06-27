وفاة لالو شيفرين مؤلف موسيقى "مهمة مستحيلة"

ذكرت وسائل إعلام أن الموسيقار الأرجنتيني لالو شيفرين، مؤلف موسيقى فيلم (ميشن امبوسيبول) «مهمة مستحيلة» التي لا تنسى ومقطوعات موسيقية لعشرات من أفلام هوليوود وبرامج التلفزيون، توفي عن عمر ناهز 93 عاما.

وقالت صحيفة ذا هوليوود ريبورتر إن نجله وليام أكد وفاته.

وُلد شيفرين في بوينس أيرس، وأحب موسيقى الجاز الأمريكية في ريعان شبابه. كما كان عازف بيانو وقائد فرقة موسيقية.

الموسيقار الأرجنتيني الراحل لالو شيفرين

نال شيفرين ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار عن مقطوعات موسيقية لأفلام مثل (كول هاند لوك) الذي عُرض عام 1967 وفيلم (أميتيفيل هورور) «رعب أميتيفيل» لعام 1979.

وفاز بـ 4 جوائز جرامي، إحداها عن موسيقى فيلم مهمة مستحيلة الشهيرة. وكانت هذه الموسيقى مخصصة في البداية للدراما التلفزيونية الجاسوسية التي عرضتها شبكة سي.بي.إس لأول مرة في عام 1966 والتي تحولت إلى سلسلة الأفلام الرائجة التي لا تزال تعرض حتى اليوم.

وحصل شيفرين على جائزة الأوسكار الفخرية عن مجمل أعماله في عام 2018.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن زوجته دونا شيفرين ذكرت أن سبب الوفاة هو الالتهاب الرئوي.



أبرز محطات المسيرة

كان شيفرين، ابن قائد فرقة موسيقية من بوينس آيرس، يُقدّم أعمالًا كلاسيكيةً مُرهِقةً في طفولته. شبّه انفتاحه على موسيقى الجاز، الذي أشعله عزفٌ حيٌّ لعازف البوق لويس أرمسترونغ، بـ«التحوّل الديني». قبل بلوغه الثلاثين، كان شيفرين عازف بيانو.

كملحن، تميز شيفرين بألبوم «جيلسبيانا»، وهو مزيج جاز طموح لفرقة بيج باند، واستعراضٌ لعزف جيليسبي العالي والسريع على البوق. حقق الألبوم، الصادر عام 1960، والمُشبع بالمكونات اللاتينية والأفريقية، مبيعاتٍ بلغت مليون نسخة، مما دفع السيد شيفرين إلى المرحلة التالية من مسيرته المهنية: العمل في هوليوود.

أدخل ملحنون مثل هنري مانشيني وجوني ماندل موسيقى الجاز إلى موسيقى التلفزيون والأفلام، إلا أن الموسيقي شيفرين يُنسب إليه إضفاء مزيج من موسيقى الجاز والسيمفونية على هذه الحرفة. وبحلول عام 1969، وصفته مجلة تايم بأنه «أكثر ملحن موسيقى أفلام إبداعًا في هذا المجال»، مشيرةً إلى «لمسته الجازية البارعة» وأسلوبه المعبّر في موسيقى البلوز «اللاتينية»

بحلول ذلك الوقت، بات ملحنًا مخضرمًا للمسلسلات التلفزيونية. وكان لحنه الذي لاقى صدىً واسعًا هو لحنه الرئيسي لمسلسل التجسس «مهمة مستحيلة» على قناة سي بي إس، والذي عُرض من عام 1966 إلى عام 1973.

أصبح السيد شيفرين الخيار الأمثل للملحنين لدى مخرجي أفلام الحركة. بعد موسيقى الروك والجاز الغريبة لفيلم «هاري القذر» والعديد من الأجزاء اللاحقة، ألّف موسيقى سلسلةً من الأفلام، بما في ذلك فيلم التجسس «هاتف» (1977) لتشارلز برونسون و«مطار كونكورد... 79» (1979). كما ألّف فيلم «دخول التنين» الذي جمع بين المصطلحات الآسيوية وموسيقى الجاز الفانك عام 1973 - ويُقال إن ذلك جاء بسبب رغبة نجم الفنون القتالية بروس لي في التدرب على لحن فيلم «مهمة مستحيلة».

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