طريقة عمل كيكة العسل بدون سكر، لذيذة وسريعة التحضير
طريقة عمل كيكة العسل، كيكة العسل من أنواع الكيك الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار.
وطريقة عمل كيكة العسل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كيكة العسل بدون سكر.
مكونات عمل كيكة العسل:
3 بيضات
نصف كوب عسل
نصف كوب زيت
1 كوب عصير برتقال
2 كوب دقيق ذاتي التخمير
طريقة عمل كيكة العسل بدون سكر:
- اخلطي البيض مع العسل، ويضاف الزيت ويخلط.
- أضيفى عصير البرتقال واخلطي.
- أضيفي الدقيق واخلطيهم في خليط موحد.
- ادهني القالب واسكبي الخليط به.
- توضع الكيكة في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة.
- اخبزيها لمدة خمسين دقيقة، ثم تقدم.
ولعمل الكيكة العادية
مكونات عمل الكيكة:
3 أكواب دقيق
كوب سمن على زيت بنفس معيار الدقيق
2 كوب سكر بنفس معيار الدقيق
كوب لبن حليب بنفس معيار الدقيق
كيس بيكينج بودر
كيس فانيليا
5 بيضات
لعمل كيك الشيكولاتة
ربع كوب كاكاو
3 ملاعق لبن حليب
طريقة عمل الكيكة:
- نحضر جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك.
- نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض أفتح قليلا.
- نضيف له السمن والزيت ونخفق مرة أخرى، بعدها نضيف اللبن الحليب ونستمر فى الخفق.
- نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب تماما ويختفى ونحصل على خليط متجانس.
- نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكينج بودر ونخلطهم معا.
- نضيف خليط البيض واللبن الذى حضرناه مسبقا بالخلاط.
- نضيفه تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل قليلا ومتجانس وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
- نصب عجين الكيك في الصينية التي حضرناها.
- مع مراعاة مسح أي زوائد عجين على الجوانب حتى لا تحترق داخل الفرن.
- ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه المدة حتى لا تهبط الكيكة.
- وبعد مرور هذه المدة نقوم بعمل اختبار نضج الكيك.
- ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
- بعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تمامًا.
- نقطعه بأي شكل حسب الرغبة وتقدم قطع الكيك بجانب الشاي أو القهوة أو العصائر المختلفة حسب الرغبة.
- يجب عند تحضير الكيك مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك وارتفاعه داخل الفرن.
- يمكن إضافة بعض المكونات للحصول على نكهات ميك مختلفة، مثل إضافة ربع كوب كاكاو خام للحصول على كيكة بالشيكولاتة، ويمكن استبدال اللبن الحليب بكوب عصير برتقال مع ملعقة بشر قشر البرتقال للحصول على كيكة البرتقال، مع إكمال باقي الخطوات بنفس الطريقة التي ذكرناها بالأعلى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.