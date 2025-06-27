وسط مناشدات لترامب، حملة اعتقالات في تل أبيب بعد مظاهرة حاشدة لإنهاء حرب غزة (فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة وأعمال شغب مع قوات الأمن، خلال تظاهرة شارك فيها آلاف الإسرائيليين، ليل الخميس، للضغط على الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، ضمن الحراك الداعي لوقف الحرب على غزة.

وقالت القناة 12 العبرية إن الآلاف خرجوا في تظاهرة حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة وإبرام صفقة تعيد الرهائن إلى عائلاتهم.

☠️🔹 Siyonist işgal polisi, Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi ve kapsamlı bir esir değişim anlaşması talebiyle Tel Aviv'de düzenlenen gösteri sırasında yerleşimcilere saldırıyor ve onları tutukluyor. pic.twitter.com/ASJRykH32W — Aksa Tufanı enformasyon (@AksaEnformasyon) June 26, 2025

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت 7 متظاهرين بعدما قاموا بإغلاق شارع نامير.

وقالت القناة إن جميع عائلات الأسرى اتحدوا في محاولة لترتيب لقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وتتوقع العائلات أن تتلقى ردًا من إدارة ترامب في بداية الأسبوع المقبل.

وبحسب القناة، يقف خلف هذه الخطوة، التي تشهد تقدما، مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية وهيئة عائلات الأسرى.

وقالت العائلات إنها تعتقد أن "ترامب هو من يمكنه ممارسة الضغط على الوسطاء، وعلى حماس، وأيضًا على الحكومة الإسرائيلية لاختيار صفقة شاملة، رغم معارضة الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير".

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