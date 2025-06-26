نتنياهو وترامب يتفقان على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين

كشفت صحيفة إسرائيل، اليوم، عن محادثة رباعية جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين.

بنود الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي

تشمل التفاهمات طرد حركة حماس من غزة ونفي قيادتها إلى دول عربية، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، وتولي 4 دول عربية إدارة قطاع غزة بعد وقف القتال.

خطة هجرة لسكان غزة

ونص الاتفاق أيضًا على أن عدة دول ستُعرب عن استعدادها لاستقبال سكان غزة الراغبين في الهجرة، في خطوة توصف بأنها تهدف إلى "استقرار المنطقة".

اعتراف عربي واسع بإسرائيل

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق اعترافًا رسميًا من دول عربية وإسلامية رئيسية مثل سوريا والسعودية بإسرائيل، وتوسيع اتفاقيات التطبيع ضمن ما يُعرف باتفاقيات إبراهيم.

سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية؟

الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق "قدر معين من السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ما قد يثير جدلًا واسعًا في المجتمع الدولي.

حل الدولتين يعود إلى الطاولة

رغم هذه الخطوات، فإن إسرائيل ستُعرب عن استعداد مبدئي لدفع عملية سلام مستقبلية قائمة على حل الدولتين، وفقًا للتقرير الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب صرح أمس: بأن هناك أخبارًا سارة ستصدر قريبًا بشأن الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص ويتكوف أبلغه بأن الاتفاق في غزة بات قريبًا جدًّا.

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