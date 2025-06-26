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خارج الحدود

واشنطن بوست: إسرائيل توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد موافقة تل أبيب على مقترح المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، وتُبدي استعدادًا للدخول في مفاوضات بشأن الوضع في قطاع غزة.

 

مقترح ويتكوف بشأن غزة

الاقتراح، الذي لم تُكشف بعد تفاصيله بالكامل، يُعتقد أنه يشمل وقفًا تدريجيًّا لإطلاق النار في غزة، وآلية للإفراج عن الأسرى والمحتجزين، إلى جانب ضمانات أمنية.

 

إشارات متباينة من الأطراف الأخرى

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من الجانب الفلسطيني أو حركة حماس بشأن الاقتراح، فيما تتابع الولايات المتحدة ودول إقليمية تطورات المبادرة وسط ضغوط لوقف القتال المستمر.

 

يأتي هذا فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسئول رفيع، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبحث عن "صفقة كبيرة" تشمل وقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين في أقرب وقت ممكن.

وبحسب المصدر، تهدف الصفقة التي يسعى لها ترامب إلى تحقيق تهدئة شاملة، مع ضمان خروج سياسي "مشرف" لكل الأطراف، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف القتال والحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

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