فابينيو يحسم الجدل حول مستقبله مع الاتحاد السعودي

كشف البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب خط وسط اتحاد جدة السعودي، حقيقة الأنباء المتواردة حول اقترابه من الرحيل عن النادي في الصيفية الجارية.

وقال فابينيو خلال تصريحات عبر شبكة "jogoaberto": "ربما العودة إلى البرازيل قد تمنحني ظهورا أكبر إعلاميًّا وفرصًا أفضل للانضمام إلى منتخب البلاد ولكني أفضل البقاء مع الاتحاد".

فابينيو: أنا سعيد في المملكة

وأضاف: "أنا سعيد هنا في المملكة العربية السعودية وأركز مع نادي الاتحاد ولا أريد الرحيل، ويتبقى موسم في عقدي".

وساهم فابينيو بقوة في تتويج الاتحاد السعودي بالثنائية المحلية في الموسم المنقضي دوري روشن وكأس الملك.

اتحاد جدة السعودي، فيتو

مسيرة فابينيو مع اتحاد جدة

وانتقل لاعب الوسط البرازيلي إلى الاتحاد في صيف 2023، وبعد موسم أول سيئ بلا ألقاب، قاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وجهة فابينيو حال رحيله عن اتحاد جدة

وقال فابينيو في تصريحات نقلها موقع "باند" البرازيلي: "اليوم أنا لا أفكر في العودة (إلى البرازيل)، ولكن هذا التفكير يتزايد بداخلي".

واستبعد نجم ليفربول السابق أن يعود إلى الدوري البرازيلي في الموسم المقبل، في ظل نهاية عقده مع الاتحاد في 2026.

وأوضح: "على الأقل (لن أعود) العام المقبل، لا أريد أن أفكر كثيرًا في هذا الأمر، أو أن أفكر في الانتقالات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.