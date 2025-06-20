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رياضة

من الهبوط إلى المجد، رحلة فريق بوتافوجو في الدوري البرازيلي للوصول إلى قمة أوروبا

فريق بوتافوجو،فيتو
فريق بوتافوجو،فيتو

حقق فريق بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت بوتافوجو الأنظار له بعد تحقيقه الفوز على باريس سان جيرمان بكل أوروبا كما أنه تصدر مجموعته لكون أول فريق يجمع 6 نقاط في بطولة كأس العالم للأندية.

معلومات عن نادي بوتافوجو 

وبدأت فكرة تأسيس فريق بوتافوجو  في عام 1904 وأطلق عليه في البداية اسم ألكتروا قبل تحول الاسم لبوتافوجو، في شهر سبتمبر من نفس العام.

ويختار النادي من وقتها اللون الأسود والأبيض نفس ألوان فريق يوفنتوس.

ويملك تاريخًا متوسطًا في البرازيل رغم تاريخه الكبير، بعدما حصد 3 ألقاب ببطولة الدوري البرازيلي: «(1967-1968)، و(1994-1995)، و2024».

 وحقق لقبان في بطولة دوري الدرجة الثانية البرازيلي: « 2015،2021»، و21 لقبا في بطولة كاريوكا، وقاريا حصل الفريق البرازيلي على لقب وحيد ببطولة «ليبرتادوريس» في 2024، ولقب وحيد ببطولة «كوبا كونميبول» في موسم «1992-1993».

هبوط فريق بوتافوجو 

وهبط نادي بوتافوجو المنتمي إلى مدينة ساو باولو إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي في عام 2020.

ولم تكن هذه المرة الأولى، الذي يهبط فيها الفريق البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية، حيث سبق له الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي في مناسبتين، الأولى في عام 2002 والمرة الثانية في عام 2014.

ونجح في حصد لقب دوري الدرجة الثانية البرازيلي، في عام 2021، ليضمن الصعود إلى الدوري الممتاز.

وفي عام 2022، خلال الموسم الأول للفريق بعد العودة إلى الدوري الممتاز، حصد بوتافوجو المركز الـ 11 بالدوري البرازيلي.

وفي العام التالي 2023 حصد بوتافوجو المركز الخامس بالمسابقة وتأهل إلى دور ربع نهائي ملحق كأس الليبرتادوريس.

وتمكن بوتافوجو خلال الموسم المنقضي، من حصد لقب بطولة كأس ليبرتادوريس ولقب الدوري المحلي، ليضمن الصعود إلى بطولة الإنتركونتيننتال وكذلك كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أبرز لاعبي بوتافوجو 

ويملك النادي العديد من اللاعبين المميزين مثل إيجور جيسوس هداف الفريق هذا الموسم، بالإضافة للاعب المخضرم باتريك دي بولا، والإيطالي أليكس تاليس، ظهير أيسر إنتر ميلان ومانشستر يونايتد وإشبيلية والنصر السعودي السابق.

وفي الموسم الحالي لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، حقق بوتافوجو، الذي يحتل الترتيب 11، الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولقى 3 هزائم وأحرز لاعبوه، 10 أهداف، فيما سكنت شباكه بـ 5 أهداف.

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